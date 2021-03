Restalia anuncia el cuarto paquete de apoyo a sus franquiciados, con ayudas de hasta el 50% en el 'delivery'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Restalia, dueño de 100 Montaditos, TGB-The Good Burger, Cervecería La Sureña, Pepe Taco y Panther, ha anunciado su Plan Pro-Delivery, el cuarto paquete de apoyo a sus franquiciados, con ayudas de hasta el 50% en el 'delivery', en un contexto marcado por el avance de la vacunación y el descenso de contagios por coronavirus y en el que los gobiernos autonómicos comienzan a relajar las restricciones.

La hostelería, aún con límites de aforo y toque de queda, es uno de los sectores que más necesitan un impulso hacia una recuperación lenta pero firme, según ha resaltado Restalia, que vuelve a posicionarse al lado de sus franquiciados con un nuevo paquete de medidas para proteger a sus franquiciados.

Este cuarto plan de ayudas, que se une a las diferentes medidas que Restalia ha adoptado durante la evolución de la crisis sanitaria, se centra principalmente en el 'delivery', un formato que se ha consolidado durante la pandemia.

"Gracias a los distintos planes de ayudas que la compañía ha lanzado desde el inicio de la crisis sanitaria, conseguimos cerrar 2020 con el 95% de nuestros locales abiertos. Ahora queremos impulsar la total recuperación del sector en lo que consideramos que supondrá la transformación de la hostelería bajo un nuevo paradigma del consumidor", ha afirmado el fundador y director ejecutivo de la compañía, José María Fernández-Capitán.

Desde el comienzo de la pandemia, Restalia ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a sus franquiciados con diversas ayudas que están permitiendo a sus enseñas mantener el pulso de la crisis.

Con este nuevo plan Pro-Delivery, denominado así por la compañía, Restalia apuesta por un modelo de beneficio circular, dónde la protección a los franquiciados, la apuesta por las plataformas de delivery y asegurar una oferta con un precio democratizado para el consumidor, son los pilares.

"Entendemos el cambio y nos volcamos en hacer un 'delivery' rentable para todos", ha subrayado Fernández-Capitán.

"Siempre hemos tenido claro el beneficio mutuo entre franquiciador, franquiciado y cliente, pero ahora se transforma en un beneficio circular, ya que integramos a las plataformas de 'delivery' en la ecuación", ha resaltado el fundador del grupo.

"Actualmente la relación marca-producto-consumidor es mucho más estrecha que la que teníamos hace 10 años. En estos momentos debemos apoyar el 'delivery' porque además de generar un beneficio a los cuatro actores, aumenta la repetición de compra y genera conocimiento de marca y tráfico a los locales físicos", ha añadido.

En concreto, el Plan Pro-Delivery se fundamenta, entre otras medidas, en la bonificación de hasta el 50% del coste del 'delivery' con las distintas plataformas agregadoras.

Asimismo, Restalia no ha cesado en la creación de nuevos productos para disfrutar a través del 'take away' o 'delivery', como la 'Big Box' de TGB y el 'delivery' de 100 Montaditos, atendiendo las nuevas demandas del consumidor actual que busca "disfrutar de propuestas 'smart cost' con una filosofía eurista, conceptos que caracterizan la oferta de Restalia".

Este cuarto paquete de ayudas también incluye medidas en productos estratégicos para los franquiciados, el aplazamiento de pago con los proveedores principales y el apoyo estratégico para la gestión de sus negocios contando con los servicios de The Food Manager.

Este Plan Pro-Delivery es la primera de las múltiples inicitivas que se van a llevar a cabo con la creación de la nueva unidad de negocio Restalia Delivery, bajo el paraguas de Restalia Holding, y que tiene como objetivo apoyar a los franquiciados en este nuevo canal y fomentar exponencialmente las ventas a través de este canal adicional.