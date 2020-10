Restauradores catalanes reciben indignados el cierre de 15 días y lo impugnarán

Barcelona, 14 oct (EFE).- Los restauradores han recibido con indignación la decisión del Govern de cerrar bares y restaurantes en Cataluña durante 15 días y han avanzado que la impugnarán ante la justicia.

La patronal recurrirá ante el TSJC el cierre de bares y restaurantes

Así lo han explicado tanto el director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, como el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas.

Antes del anuncio oficial, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha dado cuenta de esas medidas a los sectores afectados, y Pallarols ha explicado que la reunión había sido "muy tensa".

En declaraciones a los periodistas, Pallarols ha anunciado la impugnación de esas restricciones porque, a su entender, son desproporcionadas y porque hay "determinados derechos constitucionales que no pueden saltarse", ha dicho.

Pallarols ha denunciado que el cierre se impone de manera "inmediata" y sin apenas "medidas de apoyo", por lo que el Govern "parece que se empeñe en agravar la situación de un sector económico clave para Barcelona".

"Parece que se empeñen en culpar a la restauración" al limitar su actividad a la entrega de comida a domicilio o a servirla para llevar, "volviendo a una especie de fase 0", ha dicho.

Por ello, ha reclamado al Govern que articule mecanismos para que el sector pueda seguir operando y que "no destruya el motor de la economía catalana", ya que de esta manera está "destruyendo la manera de ganarse la vida de muchas familias". "No puede ser que la COVID-19 se lleve por delante todo nuestro tejido productivo", ha dicho.

El representante de este gremio ha advertido de que el Govern no puede actuar contra 9.000 restauradores en Barcelona y al mismo tiempo no tome decisiones efectivas para "aminorar los alquileres" que pagan muchos de estos empresarios.

Por su parte, en nombre de la patronal Fecasarm, que representa tanto al ocio nocturno como a la hostelería, su secretario general, Joaquim Boadas, ha asegurado a Efe que ya trabaja en un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

"Fecasarm pedirá la suspensión inmediata de la vigencia de la resolución", ha explicado el dirigente empresarial, que ha alertado de que este cierre durante dos semanas de bares y restaurantes puede tener "consecuencias letales".

"Para muchos empresarios será imposible superar la inactividad forzosa durante 15 días, porque llevan desde marzo con cierres, restricciones horarias y de restricciones de ocupaciones en terrazas, y todo ello tras una temporada de verano nefasta", ha asegurado.

Fecasarm estima que el cierre forzoso de bares y restaurantes durante 15 días puede afectar a unos 35.000 locales en Cataluña, la mayoría de pequeños propietarios.

Por ello, esta asociación estima que las pérdidas diarias -sin distinguir entre fines de semana y laborables- pueden ser de unos 2.000 euros por local, incluyendo tanto costes de alquiler como otros gastos fijos, por lo que estima que la factura global de ese cierre de dos semanas puede ser de unos 1.000 millones de euros.

Boadas ha asegurado que muchos locales de restauración están ya en situación de insolvencia, al no poder hacer frente a sus pagos regulares, pero "no tienen obligación de presentar concurso voluntario de acreedores hasta el 31 de diciembre", por lo que ha pronosticado que un 80 % de los negocios del ocio nocturno y un 40 % de los de restauración pueden optar por esa vía.

Todo ello, ha añadido Boadas, a menos que no haya ayudas "efectivas y reales" por parte de las administraciones, a las que ha pedido eximir a la restauración del pago de tributos y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, porque "aplazar no sirve de nada si no puedes pagar. Hay que condonar", ha insistido.

En cuanto a los alquileres, ha asegurado que la cláusula rebus sic stantibus, que permite modificar contratos ante causas de fuerza mayor, solo se podrá aplicar de forma automática si se incluye en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El cierre de bares y restaurantes también ha provocado la queja de Adiscat, la Asociación de Empresas de Distribución y Logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña.

En un comunicado, esta entidad ha asegurado que "no existe ningún estudio objetivo que demuestre que la hostelería y la restauración sean responsables de ningún porcentaje de contagios de COVID-19", pero en cambio la pandemia "será la culpable de la muerte de muchos establecimientos de restauración, empresas de distribución y sus puestos de trabajo", ha alertado.

Adiscat ha subrayado que hostelería y distribución emplean a unas 300.000 personas en Cataluña y aportan un 7,6 % del PIB, por lo que "son un pilar de la estabilidad económica de nuestro país".

"Sean razonables: apliquen, si es necesario, recomendaciones más exigentes y objetivamente fiables; eduquen, pero no maten la hostelería", ha sentenciado.