Reynés garantiza la transparencia del consejo cuando se pronuncie sobre la opa

Barcelona, 9 mar. (EFE).- El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha garantizado este martes que el consejo de administración de la multinacional será "transparente" con los accionistas cuando deba pronunciarse sobre la opa presentada por el fondo australiano IFM sobre el 22,7 % de Naturgy.

Así lo ha asegurado Reynés en respuesta a un pequeño accionista durante la Junta General de Accionistas que Naturgy ha celebrado esta mañana en Madrid, en la única intervención que ha habido en el turno de preguntas.

Este accionista ha pedido al primer ejecutivo de Naturgy y al consejo "transparencia" cuando digan si apoyan o no la oferta, así como que "aprieten un poco más" a IFM para que eleve el precio de su oferta, fijada en 23 euros por acción, al verla "un poco tacaña".

Reynés le ha respondido que la transparencia "la tiene garantizada siempre, no solo respecto a la opa", y le ha recordado que el consejo deberá pronunciarse obligatoriamente sobre la misma en los diez primeros días cuando se abra el plazo correspondiente para ello.

No obstante, la opa parcial, dada a conocer a finales de enero y registrada ante la CNMV a principios de febrero,, está pendiente de la autorización del Gobierno, al tratarse de un inversor extranjero que pretende tomar una participación significativa en una empresa estratégica para España.

"Le aseguro que seremos transparentes y que usted se enterará bien sobre las recomendaciones que hagamos, pero la última decisión será de todos los accionistas. Lo único que haremos es proporcionarles la mejor información para que de forma libre decidan", ha subrayado Reynés.

Este accionista, que ha acudido de forma presencial a la Junta, ha preguntado también a Reynés por si una posible exclusión de bolsa podría hacer que Naturgy incumpliera sus compromisos de dividendo respecto en 2021 y en 2022, y Reynés le ha dicho que esas no son las intenciones manifestadas por IFM.

"No somos conscientes de que tenga prevista una exclusión de bolsa", ha dicho Reynés, y de hecho el secretario del consejo de Naturgy, Manuel García Cobaleda, ha hecho llegar a petición de IFM varias aclaraciones sobre la opa dirigidas a los accionistas.

García Cobaleda ha transmitido a los accionistas de Naturgy que IFM se propone "mantener la compañía cotizada y con sede social en España", que se presenta como inversor "a largo plazo", que aspira a estar representado en el consejo, que apoya la transición energética y las inversiones necesarias en Naturgy para seguir esa senda, así como una política de dividendo "sostenible".

García Cobaleda también ha recordado que a los 23 euros por acción ofrecidos por IFM para hacerse con el 22,7 % de Naturgy habrá que restar el último dividendo que abonará Naturgy a cargo de 2020, que será de 0,63 euros por acción, con lo que la cantidad ofrecida pasará a ser de 22,37 euros, tal como ya dijo IFM al comunicar su opa.

IFM lanzó a finales de enero una una opa por el 22,7 % de Naturgy a 23 euros por acción que, en caso de completarse en su totalidad con éxito, le llevaría a desembolsar 5.060 millones de euros, aunque el gigante australiano se ha propuesto conseguir un nivel de aceptación mínimo de la oferta del 17 % del capital de Naturgy.

De entrada, IFM aclaró que dirigía su oferta a inversores institucionales y minoritarios, y dejó claro que no quería desplazar al principal accionista de Naturgy, Criteria -la sociedad holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria La Caixa-, que tiene el 24,8 % del capital.

García Cobaleda ha recordado que la CNMV no podrá autorizar el folleto de IFM hasta que el Gobierno dé su visto bueno

Reynésn ha recordado al accionista que ha intervenido que Naturgy está en proceso de confección de su nuevo plan estratégico, y ha comentado que Naturgy apuesta por una política de dividendo "sostenible".

En la presentación de resultados de 2020, Reynés ya aseguró que el consejo de administración se pronunciaría "cuando corresponda", pero no ahora, ante esta opa parcial "no solicitada", y garantizó que la opa no paralizaría la política de rotación de activos de Naturgy.