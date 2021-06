Reynés pide tiempo y flexibilidad para acometer la transición de la economía

Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, ha pedido este miércoles "cierto tiempo y flexibilidad" para que las empresas acometan la transición hacia una economía más digitalizada y sostenible y ha abogado, en este sentido, por "no dejar a nadie atrás".

Durante su participación en el II Foro Económico Internacional de Expansión, Reynés ha recordado que Naturgy es una compañía que lleva consigo una "mochila" de 178 años, una larga trayectoria en la que ha habido decisiones correctas pero también "desaciertos".

"Por favor, seamos coherentes. Me gusta mucho la idea de no dejar a nadie atrás. No dejemos atrás a compañías con muchos años, con muchos proveedores, trabajadores, clientes y compromisos, y que nos comprometemos a tirar adelante esta transición. Hay que darse un cierto tiempo y ciertas flexibilidades", ha subrayado.

En el sector energético, Reynés ha destacado que la transformación está centrada en la mayor electrificación y ha advertido que "descarbonizar la economía no es sólo electrificarla".

En este sentido, ha instado a tener en cuenta el papel que pueden jugar gases renovables como el biometano, además del hidrógeno, que pueden permitir ir reduciendo de manera progresiva la huella de carbono.

Respecto a los fondos europeos Next Generation, Reynés ha asegurado que estas ayudas "no son el maná" que se esperaba, ya que requiere de una coinversión de las compañías.