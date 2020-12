Roldán (AEB) resalta la capilaridad de la banca para asegurar la eficiencia en el uso de los fondos europeos

Ve prematuro discutir sobre la creación de un 'banco malo' europeo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha destacado la importancia de poner en marcha un procedimiento que permita el aprovechamiento de los fondos europeos para la recuperación y ha puesto en valor la capilaridad del sector bancario para hacerlos llegar a todos los rincones de la economía y garantizar su uso eficiente.

"Poner en marcha un procedimiento que permita el aprovechamiento de los fondos es fundamental para poder aprovecharlos, porque esa concentración en el tiempo hace que sea más complicado que en otras ocasiones el poder usarlos", ha señalado durante su intervención en el 'banking lab', organizado por Cunef, sobre el papel de la banca en la canalización de los fondos europeos para la recuperación.

Roldán ha reconocido que los fondos "son importantísimos" y demuestran "una generosidad tremenda por parte de Europa", pero ha advertido de la dificultad que tiene su utilización para transformar la economía española y sentar las bases de una recuperación sólida para los próximos años. "Con un 2%-3% del PIB de subvenciones, más un 2%-3% del PIB en préstamos, lo que queremos es lograr la transformación del 100% del PIB", ha recordado.

El presidente de la AEB identifica aquí una contradicción: "Los fondos son suficientemente grandes para que sea muy complicado poderlos aprovechar en un periodo de tiempo previsto muy corto, pero demasiado pequeños para optimizar su uso, teniendo en cuenta que lo que queremos es transformar la economía española y poner las bases desde el punto de vista del crecimiento futuro y desde el punto de vista social de responder a los desafíos que ya estaban plateados, como la transformación digital o la transición ecológica", ha explicado.

Por lo tanto, Roldán ha llamado a utilizar los fondos, pero haciéndolo "de la mejor manera posible", una tarea en la que la banca juega un papel fundamental por su capilaridad, que le capacita para "llegar a todos los rincones de la economía y a todas las pymes". "Eso es algo que va a ser muy relevante para la utilización eficiente de los fondos", ha resaltado.

En esta línea, el presidente de la patronal ha destacado que el negocio habitual de la banca pasa por la evaluación de proyectos, por lo que el sector "puede aportar objetividad en la utilización de los fondos".

Además, ha afirmado que, en el propio proceso de evaluación de proyectos, las entidades pueden adelantar financiación, cofinanciar e, incluso si hay un proyecto que no responde exactamente a los parámetros que Europa exige pero que tiene viabilidad, pueden financiarlo con sus propios recursos.

Durante su intervención, el presidente de AEB también ha puesto de manifiesto la importancia de una buena gobernanza. "Tenemos que ser ágiles, pero también cumplir con todos los procedimientos establecidos de control y utilización adecuada de estos fondos. Ese doble aspecto es muy complejo", ha reconocido.

Asimismo, ha instado a llevar a cabo reformas económicas que no son necesariamente complejas, como la simplificar los procesos de creación de empresas o facilitar que las pymes incrementen su tamaño.

UN 'BANCO MALO' EUROPEO "NO ES EL BÁLSAMO DE FIERABRÁS"

Preguntado por la posibilidad de crear un 'banco malo' europeo, Roldán ha reconocido que, si bien es un instrumento que puede estudiarse, cree que su discusión es prematura mientras se desconozca el impacto de la crisis del coronavirus. "Es un poco absurdo hablar de soluciones si todavía no sabemos la escala de los problemas", ha reflexionado.

El presidente de la AEB también ha resaltado que el desafío será el precio de transferencia de los activos dañados, pues "son como la energía, ni se crean, ni se destruyen: se transfieren".

"Es un instrumento, pero no es el bálsamo de Fierabrás, no vale para solucionar todos los problemas. Explorémoslo, mirémoslo a escala europea (porque a nivel nacional no tiene sentido), y si se encuentra algo útil... pero creo que es un poco prematura la discusión", ha sostenido.