Rulo: Este libro es una metáfora del vértigo y la noria que es la vida para mi

Santander, 19 nov (EFE).- El músico Raúl Gutiérrez, más conocido como líder del proyecto Rulo y La Contrabanda, ha asegurado que su nuevo libro "Vértigos y norias" es una metáfora del vértigo y la noria que es la vida para él, llena de círculos.

"Los vértigos ante un nuevo reto artístico o personal de cada uno y el vértigo de la página en blanco también, que para el autor es lo más vertiginoso, enfrentarse a un papel en blanco", ha destacado en una entrevista con Efe antes de firmar en el centro comercial de El Corte Inglés de Santander su tercer libro.

Según ha explicado, es una obra donde "hay de todo", desde la rabia de "El mago de Sicilia", hasta un texto dedicado a su moto a través del juego de palabras "La novia de Milwaukee", porque su moto es como si fuera su novia y Milwaukee es donde se hacen las Harleys.

Hay vida, humor, amor, desamor, amistad y varios cantos a su tierra como "Bahía de Santander" o "Cantabria" pero también para Zahara de los Atunes (Cádiz) que es como un segundo pueblo para el cantante.

Rulo ha estado escribiendo este libro durante dos años, y le pilló entre la pandemia, aunque solo hay un texto que alude al coronavirus, "Nube negra".

Según el cantante, la escritura de "Vértigos y norias" ha sido "totalmente libre" porque lo mismo podía hacer un aforismo, algo a lo que recurre mucho en las canciones, según ha explicado, o un texto largo.

"Cuando compongo canciones sí que hay un punto de sufrimiento y de masoquismo porque busco la canción perfecta aun sabiendo que no existe. Sin embargo este libro no me ha dado ni un ápice de dolor, de sufrimiento y un disco le gana el placer al dolor pero lo hay, hay sufrimiento. Sin embargo esto ha sido pues puro placer la verdad", ha asegurado.

El próximo reto de Gutiérrez será una "mini" gira de aniversario el próximo año en la que habrá una canción inédita que hable de sus 25 años en la música y grabando discos.

Quiere solapar la gira con la grabación de un disco nuevo que espera que salga en 2023, si las canciones salen como le gustan, que "ese es el gran reto".

"Vértigos y norias" es el tercer libro de este autor, quien previamente ha publicado uno de fotos de gran formato, "Adentro", y otro de conversaciones con tintes biográficos titulado "Tres acordes y la verdad", en el que por ejemplo abordó su problema con el alcohol.

Rulo (Reinosa, 1979) inició su carrera musical con 15 años, siendo miembro primero de la banda Suizidio y después, durante 13 años, de La Fuga, con la que alcanzó la fama nacional antes de independizarse con un proyecto propio, Rulo y la Contrabanda, con la que ha mantenido la senda del éxito en el rock en español.

Por Celia Agüero Pereda