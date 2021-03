Ryanair ve "bizarro" el rescate a Plus Ultra aunque no lo recurrirá por ahora

Madrid, 24 mar (EFE).- La aerolínea de bajo coste Ryanair ha calificado este miércoles de "absolutamente bizarro" el rescate del Gobierno a Plus Ultra, una compañía de pequeño tamaño "que no es estratégica" para el mercado español, si bien ha aclarado que, por ahora, no contemplan recurrir la ayuda ante Europa.

"Nos oponemos a la decisión pero no tenemos previsto recurrirla de momento porque no es un competidor directo para nosotros", ha explicado en rueda de prensa el director de marketing de Ryanair, Dara Brady, que ha recordado que Plus Ultra, a diferencia de la irlandesa, es una aerolínea de largo radio.

Brady, que ha dicho que actualmente la compañía está centrada en los recursos ya formalizados como el presentado contra las medidas de apoyo a Air Europa, cree que el esquema español de ayudas para empresas estratégicas "es discriminatorio".

Sobre todo, teniendo en cuenta que "Ryanair, número 1 en España, no tiene posibilidad de acceder a él".

Aunque por lo pronto dejarán "en revisión" un posible recurso contra el rescate de Plus Ultra, ha reiterado su disconformidad al tratarse "de una aerolínea tan pequeña que está recibiendo cerca de 150.000 euros por cada empleado".

Y es que, desde su punto de vista, "sería mucho más útil para el mercado fomentar incentivos que permitan la recuperación del sector".

El pasado 9 de marzo, el Gobierno aprobó una inyección de 53 millones de euros para Plus Ultra en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.

Plus Ultra Líneas Aéreas es una compañía española que comenzó a operar en junio de 2015 y opera vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes con aviones A340/300 y A340/600.

Da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500 personas.

La nueva ayuda se sumó a las pedidas por empresas del sector turístico, por un importe de unos 1.000 millones de euros: hay entre 450 y 500 millones solicitados que se están analizando y 475 ya concedidos a Air Europa.