Sánchez aboga por adaptar "progresivamente" las medidas de apoyo a la economía para su retirada "gradual"

Defiende ante la OCDE una recuperación multilateral y con perspectiva de género

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de adaptar "progresivamente" las masivas medidas de apoyo desplegadas por los países para retirarlas de manera oportuna y gradual, una vez que la recuperación económica se haya consolidado, cuando será el momento de centrarse en la consolidación fiscal.

De este modo, una vez que la recuperación se haya consolidado y se hayan restaurado los niveles de actividad anteriores a la pandemia, se deberá "gradual y cuidadosamente" atender a la consolidación fiscal. "Una consolidación fiscal prematura puede echar por tierra los esfuerzos acometidos", ha advertido Sánchez en su discurso durante la sesión de apertura de la Reunión anual del Consejo a nivel Ministerial (RCM) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presidida este año por España.

En su intervención, el presidente español ha recordado que el impacto de la crisis, aunque generalizado, ha sido desigual y ha afectado más a los más vulnerables, además de ser también asimétrico entre sectores y empresas, señalando que la recuperación representa una "enorme oportunidad de avanzar hacia una economía más resiliente, más verde, digital e inclusiva".

En este sentido, Sánchez ha defendido que las políticas económicas deben adaptarse para garantizar una recuperación que proporcione más y mejores empleos, "sin dejar a nadie atrás", así como para acelerar la transición energética y ecológica, para lo que ha subrayado la importancia de la cooperación internacional y de contar con unas fuertes instituciones multilaterales.

En línea con la postura defendida por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el presidente español ha reiterado que no hay un equilibrio entre la lucha contra el virus y la economía, sino que no habrá una verdadera y duradera recuperación sin controlar la enfermedad.

A este respecto, el presidente español ha advertido de que no puede haber una recuperación que no sea auténticamente global y ha defendido que dicha recuperación no será completa verdaderamente si no incluye la perspectiva de género, puesto que "las mujeres han tenido que soportar lo más duro de la pandemia".

FISCALIDAD DIGITAL.

Asimismo, ha recordado que uno de los aspectos donde la cooperación internacional es más necesaria actualmente es la fiscalidad global y particularmente la fiscalidad digital, donde alcanzar un consenso internacional "es más crucial que nunca".

En este sentido, ha señalado que la pandemia ha reforzado el dominio de los negocios digitales a costa de otros negocios tradicionales, subrayando que sería justo que estas empresas digitales paguen la parte que les corresponde allí donde generan valor.

"Alcanzar un consenso internacional sobre los retos planteados por la economía digital es más crucial que nunca y la OCDE debe seguir desempeñando el esfuerzo de liderar este objetivo", ha apuntado.