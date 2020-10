Santander barajó desde finales de mayo comprar Popular si era intervenido

Madrid, 8 oct (EFE).- La presidenta del Santander, Ana Botín, ha explicado este jueves en la Audiencia Nacional que, desde finales de mayo de 2017, barajaron la posibilidad de comprar el Banco Popular de ser intervenido por las autoridades europeas, un escenario que tuvo lugar pocos días después, el 7 de junio.

Botín dice que no recibió presiones de Guindos y Linde para comprar el Popular

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Botín ha señalado que aunque el Santander descartó adquirir el Popular en el marco del proceso de compra privada al que acudieron otras entidades, sí que tomaron la decisión de hacerse con el banco en caso de una posible intervención el día 23 de mayo, dos semanas antes de la resolución.

En su declaración como testigo, Botín ha insistido en que el Popular cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez.

De hecho, ha indicado, el banco cumplía con las ratios en el momento de la intervención por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

La presidenta del Santander ha dicho que entre el 2 y 3 de junio recibieron una llamada, supone que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que se les informaba del proceso de resolución.

Aunque no lo ha podido asegurar con certeza, Botín cree que la JUR contactó a "bastantes entidades", y que incluso pudo plantear la oferta a algunos bancos extranjeros que operasen en España.

Sobre los detalles de la compra, ha apuntado que el Santander recibió la misma información que los demás acerca del proceso, y que no dispuso de otros datos que no fueran los que utilizó su banco para elaborar el informe sobre la venta privada en la que finalmente no participaron.

En este sentido, Botín ha recalcado que la entidad "no tuvo acceso" al informe de Deloitte, que sirvió de base a las autoridades para la resolución y posterior venta del Popular, y que cree que tampoco le hablaron de su existencia.

Se ha referido también al simbólico precio por el que el Santander adquirió finalmente el Popular, y ha defendido que aunque la compra se cerró por un euro, el coste que tuvo para su entidad, que "se centró en no perder ningún cliente", fue una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.