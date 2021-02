Santander pide apoyar la solvencia de las pymes y se ofrece a anticipar las ayudas a las empresas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Santander España, Luis Isasi, ha pedido mantener el apoyo al tejido empresarial español, cuyo principal riesgo es que la falta de liquidez se convierta en un problema de solvencia, y ha reiterado el ofrecimiento del banco para colaborar en la gestión de los fondos comunitarios, anticipando a las empresas el dinero para reducir el tiempo de espera entre la aprobación de un proyecto y la recepción de la ayuda.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el acto de entrega del 'Premio Nacional Pyme del Año 2020' que organizan Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, en el que Isasi ha reconocido el papel de la empresa en la sociedad y ha puesto en valor la "grandeza, compromiso, esfuerzo y sacrificio" que han mostrado los empresarios españoles durante la pandemia.

Isasi ha destacado que las pymes son "un bien social en sí mismo", porque generan riqueza y contribuyen a la estabilidad del país. "En Santander tenemos muy claro que no hay mejor vacuna para la economía que apoyar a la empresa: sin confianza no hay iniciativa privada, sin iniciativa privada no habrá pymes, sin pymes no habrá empleo y sin empleo no tendremos crecimiento", ha advertido.

En este sentido, ha valorado las medidas de apoyo adoptadas durante la pandemia para dotar de liquidez a las empresas y ha apuntado a la importancia de la colaboración público-privada para buscar soluciones que eviten un mayor deterioro de la economía.

El presidente de Santander España ha asegurado que el principal riesgo para la economía es, actualmente, que la falta de liquidez, atenuada en gran medida por las medidas de apoyo, se convierta en un problema de solvencia para muchas pymes españolas.

"Ahora que se vislumbra luz gracias a la vacuna es necesario mantener el apoyo a las empresas. Todos los países, incluido el nuestro, intensifican su ayuda para superar estos últimos golpes de la crisis. Se trata de que el mayor número de empresas posible sobreviva y puedan pronto ser motores y también partícipes de la recuperación económica", ha resaltado.

Isasi ha reiterado el ofrecimiento de Banco Santander para colaborar en la gestión de los fondos europeos, para lo que ha puesto en valor la experiencia, capilaridad y conocimiento de los clientes que tienen los bancos.

"Podemos desarrollar un triple papel: como canalizadores de las ayudas (algo que ya hacemos con los ICO y la PAC), como impulsores de proyectos o como financiadores, anticipando a las empresas el dinero de los fondos comunitarios para reducir el tiempo de espera entre la aprobación del proyecto y la llegada de las ayudas", ha explicado.