Sarasola (Room Mate) cree que sin ayudas directas el sector no llega al verano

Madrid, 14 abr (EFE).- El presidente y fundador de Room Mate, Quique Sarasola, cree que sin ayudas directas el sector turístico "no aguanta" hasta el verano, porque "está en la UCI", por lo que ha urgido que lleguen esas subvenciones públicas ya.

Si el sector turístico, que "no puede estar más endeudado", no recibe ayudas directas, el 70 % de la industria (bares, restaurantes, centros de ocio...) no podrá volver a abrir, ha dicho Sarasola en el foro Wake Up Spain organizado por El Español-Invertia.

A su juicio, es imprescindible que desde los poderes públicos se de tranquilidad al público para conseguir salvar el verano, para el que no aspira a que sea como el de 2019. "Con que estemos al 40 % de las cifras de 2019 me conformo", ha señalado.

Ha explicado que una vez que el panorama de vacunas se clarifique la reactivación del turismo es inmediata, como han comprobado en sus establecimientos de Nueva York y Miami, en Estados Unidos, que el pasado fin de semana tuvieron ocupaciones del 40 % y el 60 % respectivamente.

Sarasola cree que se debe reconducir el modelo turístico y España "no debe seguir tirando el dinero buscando el turista europeo, que ya lo conoce" sino que debe tratar de captar "turismo de calidad, chinos y americanos, sobre todo" que son los que más dinero dejan.

Para eso, España se debe incorporar al eje Milán-Londres-París, que están haciendo planes para que los turistas chinos hagan la ruta por esas ciudades.