Seat ahorra 7,2 millones de euros gracias a las ideas de sus empleados

Barcelona, 11 mar (EFE).- Seat ahorró 7,2 millones de euros en 2020 gracias a su programa "Ideas Seat", que recopiló durante el último año más de 3.000 iniciativas de sus trabajadores para optimizar tareas y procesos, de las cuales casi 850 ya se están poniendo en marcha.

El programa "Ideas SEAT" es una apuesta de la compañía para promover la innovación y el talento interno: los empleados presentan sus propuestas en una plataforma digital y después se analizan para estudiar su validez y aplicabilidad.

Finalmente, la compañía premia a los creadores con un incentivo económico, que en la edición de 2020 alcanzó los 0,9 millones de euros.

En cada edición, Seat invita a alcanzar objetivos de optimización en cualquier ámbito, desde producto, instalaciones o procesos hasta cuestiones más cotidianas, como progresos en sostenibilidad y cuidado del medioambiente, el ámbito que más ha crecido en los últimos años.

En 2020, las ideas con mayor potencial de ahorro se dieron en las áreas de Producción, concretamente en Chapistería, seguida de Energía e Instalaciones, y Logística.

El vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de Seat, Xavier Ros, ha destacado que pese a la pandemia los trabajadores han seguido proponiendo ideas, una actitud que considera "un impulso adicional para superar los retos de la compañía y del momento actual, que permite detectar en el origen posibles ideas de mejora que pueden tener un impacto positivo colectivo".

En esta edición, la idea que más ahorro ha generado ha sido la del diseño de un algoritmo de alerta que fortalece el sistema de seguimiento de albaranes para piezas de suministro Just In Time, o aquellas de las que no existe stock y que se suministran en cuestión de horas.