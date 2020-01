El secretario de Vivienda dice que el TC avala de forma "clara" el decreto de alquiler

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el Tribunal Constitucional (TC) avala de manera "clara" el real decreto sobre el alquiler y "tumba" el recurso presentado por el Partido Popular (PP).

El alto tribunal ha anulado por su carácter inconstitucional dos disposiciones adicionales del real decreto, aprobado en marzo de 2019, que regula los contratos de alquiler de vivienda, con lo que obliga al Gobierno a reformular algunos aspectos de la normativa, entre ellos los planes de dinamización de la oferta en este régimen.

A este respecto, Saura ha subrayado que el Constitucional avala las 20 medidas sociales incluidas en el real decreto ley, y dice "que es urgente que sea así", salvo por la disposición adicional relacionada con la política de vivienda a precio asequible.

El secretario de Estado ha explicado que la denominación de esta disposición adicional como no urgente "no es incompatible con que el Gobierno desarrolle una política estructural ambiciosa", y que el fallo sólo indica que "esa medida no se tendría que haber puesto ahí".

"Esto no empece en nada la política estructural de corto y medio plazo del Gobierno en materia de incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles", ha insistido.

El Constitucional, ha señalado, avala que los contratos de alquiler obligatorios pasen de 3 a 5 años y de 3 a 7 años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, mientras que el PP "quería volver al real decreto ley de 2013 y establecerlo en 3 años".

Además, respalda que los precios del alquiler crezcan en relación al índice de precios de consumo (IPC), "no por encima", mientras el PP "quería que ese techo no se cumpliera, que fueran libres".

El Gobierno "viene trabajando de manera estructural en incrementar la oferta de vivienda a precio asequible" y, de ahí, se desprende el Plan de Vivienda, que incluye la cesión de suelos a empresas privadas para construir y explotar alrededor de 20.000 viviendas en alquiler a precio asequible, ha añadido Saura.

"Ya hemos cerrado 120 acuerdos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para desarrollar ese Plan de Vivienda y, prácticamente, estamos en disposición de empezar la tramitación para construir en torno a 5.000 viviendas de ese plan", ha apuntado.

En relación a estas 5.000 viviendas, el secretario de Estado ha explicado que los "trámites urbanísticos son los que son" y que se encuentran en distintas fases, de forma que "unas pueden estar en el mercado ya y otras tienen que pasar algunos meses".

Saura ha calificado de "necesario" aclarar los términos del fallo del Constitucional sobre el decreto del alquiler porque es un "mercado muy sensible que afecta a muchísimas familias en nuestro país" y es necesario "dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos".

Ha recordado que España está a la cola del resto de Europa en cuanto al parque de viviendas a precios asequibles y que, desde el Gobierno, están impulsando una política de vivienda "ambiciosa" por la que, a lo largo de la legislatura, anunciarán medidas complementarias a ésta.