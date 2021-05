El sector financiero plantea el futuro de dinero efectivo en Summit Digital Coin

Madrid, 26 may (EFE).- Representantes del sector bancario y financiero han planteado esta mañana, en la jornada inaugural del primer Digital Coin and European Financial System Sevilla Virtual Summit, el futuro del dinero efectivo en un escenario en el que la implementación del euro y el dólar digital será “pronto” una realidad.

La primera edición del foro internacional, que acogerá Sevilla de manera virtual los días 26 y 27 de mayo, profundizará en aspectos como la seguridad, el apartado geopolítico o la regulación de este nuevo sistema financiero.

“Las ciberdivisas oficiales emitidas por los bancos centrales son un depósito de valor, una unidad de cuenta y una unidad de pago”, ha comentado el presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, quien considera que su aparición supone una “encarnación del dinero” a un registro electrónico validado por la entidad bancaria.

El objetivo, a su juicio, será sustituir las monedas físicas por “una nueva forma de dinero”, ya que, en lugar de disponer de billetes, los ciudadanos "tendremos en nuestro teléfono ciberdivisas emitidas por el banco central”, lo que produciría un sistema menos costoso para las entidades bancarias.

Según el director de Políticas Horizontales de la DG FISMA de la Comisión Europea, Marcel Haag, el sector financiero de Europa está preparado para “abrazar” la digitalización, y respecto a la regulación para los criptoactivos, la entidad europea ha hecho una propuesta para crear un marco específico para aquellos aspectos que se encuentran fuera del marco europeo.

“Las monedas digitales estables podrían ser un medio extendido de pago y deben estar sujetas a las mismas reglas que otros para garantizar un alto nivel de protección del consumidor”, ha añadido el director.

Haag ha confirmado que, a comienzos de 2021, se realizaron estudios técnicos para analizar los diseños que podría tener el euro digital, el cual contribuirá a garantizar que el dinero público siga estando disponible, apoyaría la digitalización de la economía, mejoraría los pagos de comercios minoristas y podría aumentar el papel del euro.

Por su parte, el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, ha distinguido tres tipos de monedas digitales: las de primera generación que “fluctúan enormemente”, lo que favorece su uso especulativo”; las criptomonedas estables, las cuales fijan su cotización frente al euro o al dólar y, en último lugar, aquellas emitidas por los bancos centrales como una alternativa al “dinero efectivo”.

En ese sentido, Borja Ochoa, director general y responsable global de Servicios Financieros de Minsait-Grupo Indra, compañía que agrupó hace dos años todas sus actividades de pago en Minsait Payments, presente en más de quince países del mundo, ha explicado durante su intervención la evolución de las monedas digitales impulsadas por los principales bancos centrales.

“Estas monedas pueden resultar útiles en zonas geográficas donde hay bajos niveles de bancarización" y, además, tienen un carácter geoestratégico al generar una “aceleración de todos los grandes ejes regionales”, ha indicado Ochoa.

El responsable de Análisis Macro y Estrategia G1 de Banco Santander, Antonio Villarroya, ha apelado a la “responsabilidad” de los inversores, entidades financieras, reguladores y ahorradores para “no quedarnos atrás” ante este nuevo entorno.

Para el comisario del Summit, Aldo Olcese, el gran desafío del evento en el que participarán más de cincuenta expertos consiste en conciliar la “innovación, la soberanía monetaria y la estabilidad financiera” en un marco de armonización entre fuerzas del mercado y las necesidades regulatorias.

En la mesa redonda “La digitalización en la nueva política monetaria europea”, la consejera independiente de Iberdrola España y ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, estimó que los criptoactivos “no son un buen depósito de valor” debido a su alta volatilidad, y puso como ejemplo el desplome de un 30 % del valor del bitcoin esta semana.

En consonancia con esa idea, el profesor de economía de la Universidad de Alcalá y socio de LUAfund, José Carlos Díez, defendió que no hay una “posición favorable” de los reguladores nacionales ni una “actividad facilitadora” para transformar criptodivisas en monedas, en un debate que estuvo moderado por el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y ex ministro de Industria,Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Este foro virtual sobre nuevos sistemas financieros, bajo el lema “¿Será la moneda digital una realidad de uso común?”, está coorganizado por Fibes Sevilla y cuenta con socios globales como Santander, CaixaBank y Minsait-Grupo Indra así como Minsait Payments y SIA (Grupo Indra) como patrocinadores.