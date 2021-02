El sector inmobiliario afirma que no hay ningún estudio que defienda el control de los precios de alquiler

Expertos afirman que la vivienda debe estar "donde se necesita" y no solo donde los suelos son más baratos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sector inmobiliario ha afirmado que no hay ningún estudio que diga que el control de los precios de alquiler tiene un impacto positivo sobre la oferta, sino que hay evidencias de que "reduce la inversión y de que aumenta el número de viviendas en alquiler que pasan a la venta".

Así se ha señalado durante el Encuentro Digital 'El Sector Inmobiliario tras la Covid-19' organizado por Asval, en colaboración con Europa Press.

En el encuentro han participado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos; el presidente de Asval, Joan Clos; el Consejero Delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce; el consejero delegado de Testa, Juan Pablo Vera; el profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y el socio de Arcano, Ignacio de la Torre. La mesa redonda ha estado moderada por la directora general de Asval, Beatriz Toribio.

Durante la inauguración, el presidente de Asval, Joan Clos, ha resaltado que el primer objetivo que debería conseguir España es el de ampliar el mercado del alquiler en consonancia con la modernización de la economía o la movilidad laboral. "Ampliar el mercado y el porcentaje de vivienda en alquiler en nuestro país es el primer gran objetivo", ha añadido.

"Sabemos que en la Unión Europea hay una amplia experiencia de colaboración público-privada, pero en nuestro país históricamente no se ha promovido el acceso a la propiedad y en estos momentos nos encontramos con la realidad de que el mercado del alquiler es escaso", ha añadido.

Por ello, ha instado a que en la nueva Ley de Vivienda se fomente el debate público "bien fundamentado" para conseguir que España pueda seguir la tendencia modernizadora y se obtenga un mercado del alquiler estable, pero también que se resuelva el problema del alquiler asequible.

"Creo que estamos ante la oportunidad y la necesidad de que esta nueva Ley de vivienda plantee un problema serio y ponga los puntos sobre las íes en un momento en el que además, en nuestro país, tenemos una política de vivienda complicada", ha dicho Clos.

También ha incidido en que se deben desarrollar nuevos modelos de vivienda asequible y "ponerla donde hace falta y no solo donde el suelo es barato".

El profesor de la Universidad Pompeu Fabra ha explicado que no es cierto que en España no exista control de precios en estos momentos y ha recordado que dentro de los 5 años que puede durar un contrato de alquiler, "no se puede subir el precio como a los propietarios les de la gana".

No obstante, ha afirmado que lo que se quiere hacer ahora, poner límites a los precios de alquiler en zonas tensionadas, es una "regularización adicional", y ha alertado de que esto "puede tener un efecto contrario al que se está buscando". "Es de las pocas cosas que los economistas tenemos muy claro", ha apuntado.

LA SEGURIDAD JURÍDICA ES "IMPORTANTÍSIMA"

El consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate ha incidido en que la seguridad jurídica es "importantísima" y ha remarcado que el alquiler se está ya autorregulando, por lo que considera que "España necesita tiempo para entender estos esquemas e ir a un consenso con el sector privado". Así, apuesta por pensar este tipo de medias "bien" y por intentar mejorar programas que se han puesto en marcha en otros países.

"La regulación tiene que ser muy clara y transparente y debe entender cuál es el coste capital", según Mendiluce, que afirma que se deben integrar aspectos básicos que requieren de confianza mutua entre el sector público y el privado. "Sentémonos y establezcamos las bases de esta Ley de Vivienda conjuntamente", ha pedido.

El consejero delegado de Testa, Juan Pablo Vera, cree que es necesario que España proyecte hacia el exterior una imagen de "país fiable y en el que se puede confiar". "Necesitamos que se genere confianza y esta falta de seguridad jurídica que se está viendo en estos momentos no ayuda", ha destacado, tras pedir una política "coherente y consistente" en el tiempo y que no sea de "medidas estrella", sino que lo sea de políticas "con sentido".

Más optimista se ha mostrado el presidente de IEE y vicepresidente de CEOE, que considera que el sector inmobiliario en la actualidad "puede ser un elemento fundamental" de la recuperación económica tras la pandemia. "Tenemos un sector mucho más saneado", ha añadido.

Fernández de Mesa también ha afirmado que las ayudas europeas pueden servir de acicate para que el sector sirva de arrastre de la economía. "Tanto el anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda como el decreto de desahucios son una piedra en el camino para que el sector pueda jugar y sea uno de los grandes acicates de la recuperación", ha apostillado.

"EN ESPAÑA NO QUEDA SUELO PÚBLICO POR POLÍTICAS MAL LLEVADAS"

El socio de Arcano Ignacio de la Torre ha afirmado que en España hay una generación de personas que pueden pagar un alquiler, pero que no pueden comprar una casa, porque no tienen dinero para pagar el 20% que piden las entidades financieras. "Estamos hablando de gente que necesita alquiler asequible y aquí hay muy poca oferta", ha dicho.

También ha remarcado que a España "no le queda suelo por políticas mal llevadas". "Si queremos hacer vivienda de alquiler asequible y que se fomente la oferta, habrá que trabajar por no tener regulaciones totalmente obsoletas", ha añadido.

Para el CEO de Testa, es necesario que España cambie la regulación que está obsoleta. Además, ha explicado que en el país hay un exceso de oferta de locales comerciales, que no tienen "una demanda clara" y que su trasvase a la vivienda "sería una pequeña opción que favorece la oferta".

El socio de Arcano cree que el aval a jóvenes debe ser de un 95% y que el 5% lo avale el BEI o el ICO, porque esta medida "daría más dinamismo al mercado promotor". "Este tipo de políticas que permitan minimizar este riesgo sería muy bienvenido, pero creo que hay que hacer estas decisiones rápidamente porque si esperamos, va a ser demasiado tarde", ha añadido.

Preguntados sobre cómo ven la evolución del mercado inmobiliario, el CEO de Testa ha afirmado que se está viendo una estabilización en el mercado que tiene que ver con la situación económica, junto con un público que requiere alquilar una vivienda. "Las perspectivas que tenemos son de un optimismo contenido. Entendemos que el primer semestre será complicado, pero sí que somos positivos y creemos que la situación comenzará a recuperarse a partir de verano", según Vera.

Por su parte, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra considera que la demanda de vivienda "va a seguir muy fuerte" y que sería lógico y esperable que España vaya acercándose a unos niveles de alquiler en línea con los de otros países de desarrollo similar al de España.