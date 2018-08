El jefe de seguridad de Facebook dejará la compañía el 17 de agosto

El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, anunció hoy que el 17 de agosto dejará su trabajo en la compañía de Mark Zuckerberg para incorporarse como profesor adjunto en la Universidad de Stanford.

"Es fundamental que nosotros, como industria, cumplamos con nuestra responsabilidad colectiva de considerar el impacto de lo que construimos, y espero seguir colaborando con los equipos de seguridad de Facebook", dijo Stamos en un comunicado.

Stamos explicó que, a partir de septiembre, impartirá un curso en la nueva maestría sobre ciberseguridad en el Instituto Freeman-Spogli para Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford.

Asimismo, trabajará como investigador en la Institución Hoover, un centro de pensamiento también de Stanford.

El anuncio llega un día después de que Facebook identificase una presunta campaña de desinformación para influir en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre y cerrase 32 cuentas tanto en su red social como en Instagram.

Aunque Stamos no ofreció otros motivos para su marcha excepto el de su ida al mundo académico, The New York Times publicó en marzo pasado que el jefe de seguridad de Facebook mantenía desacuerdos internos sobre cómo la red social debía manejar la difusión de desinformación.

Según el rotativo, Stamos ha sido un fuerte defensor de investigar y divulgar el presunto uso de Rusia de Facebook.

La red social fundada por Zuckerberg estuvo en el centro de la polémica en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, celebradas en noviembre de 2016, por el uso de su plataforma para difundir bulos y noticias falsas con el objetivo de influir en los resultados.

Facebook estimó que unos 10 millones de personas en Estados Unidos vieron al menos uno de los más de 3.000 anuncios pagados entonces por cuentas falsas dirigidas supuestamente desde Rusia.

Los escándalos de propagación de bulos, unidos a los fallos en la protección de la privacidad, sobre todo tras conocerse la filtración de datos personales de millones de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica, han socavado la reputación e imagen pública de Facebook en los últimos meses.