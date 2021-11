La senadora demócrata Elizabeth Warren presenta un libro infantil en la Feria de Miami

Miami, 15 nov (EFE).- La senadora demócrata estadounidense y excandidata presidencial Elizabeth Warren presentó este lunes en la Feria del Libro de Miami (Florida) su primer libro para niños, "Pinkie Promises", un volumen ilustrado que se inspira en una experiencia personal sobre el empoderamiento femenino.

"Pinkie Promises", publicado en octubre pasado por la editorial Henry Holt and Company, se basa en una experiencia que vivió la senadora por Massachusetts cuando se postuló por primera vez para el cargo hace 10 años.

"Cuánta gente me dijo:'¡Genial! Pero sabes que no puedes ganar. Massachusetts no está listo para elegir a una mujer'", dice Warren, según recoge el portal de la radio pública estadounidense NPR.

La senadora progresista reflexiona sobre esa vivencia para decir: "¿Sabes?, puede que no gane. Pero voy a hacer que cada día cuente".

Así, cada vez que veía a una niña, se arrodillaba y le decía: "Mi nombre es Elizabeth y me postulo para el Senado de los Estados Unidos porque eso es lo que hacen las niñas". Y luego hacíamos una "promesa con el meñique", comenta.

El libro presentado hoy en una conversación online en la trigésimo octava edición de la Feria del Libro de Miami tiene como protagonista a Polly, una niña cuya ilusión es construir un puente levadizo para un proyecto científico.

Según la descripción del libro, Polly sabe que es fuerte y capaz, pero siempre que se ofrece a ayudar a su tío, hermano o vecino, le dicen: "Eso no es lo que hacen las chicas".

Entonces, un día Polly va a un mitin para conocer a una mujer que se postula a la presidencia y le hacen la promesa con el meñique de recordar todas las cosas que hacen las chicas.

Polly lleva esa promesa con ella en todo momento, explica las notas del la nueva edición, que asegura además ser una historia inspiradora que animará a los lectores jóvenes a soñar en grande.

"Pinkie Promises" cuenta con el trabajo de la premiada ilustradora Charlene Chua, quien nació y creció en Singapur y se mudó a Canadá en 2007, donde vive actualmente.

"Quería a Charlene porque dibuja chicas. Chicas con energía, chicas frustradas, chicas comprometidas. Chicas que van a cambiar el mundo", apuntó Warren.

"No se trata de que Polly marque un gol de fútbol o encuentre al perro perdido. Es que ella entra y lo intenta porque eso es lo que hacen las chicas. Por eso escribí el libro", recoge este lunes la web del canal local CBS4 de Miami.

Warren, excandidata demócrata a la Casa Blanca, es autora de una docena de libros, incluidos "A Fighting Chance" (Una oportunidad de pelea, 2014) y "This Fight Is Our Fight" (Esta pelea es nuestra pelea, 2017), ambos éxitos de ventas nacionales, detalla la Feria del Libro de Miami.

La senadora por Massachusetts y académica anunció en marzo de 2020 su retirada de la carrera por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU., aunque prometió "continuar la lucha" ya que, señaló, "los grandes sueños nunca mueren".

Considerada la más importante de su tipo en los Estados Unidos, la feria de Miami arrancó el pasado domingo con poesía en español y la escritora colombiana Pilar Quintana como avance de una importante presencia de autores iberoamericanos.

La feria se extenderá durante esta semana con un programa presencial y virtual a la vez, tanto en inglés como en español.