Sener tiene intención de llevar un proyecto propio al Fondo de Recuperación

Madrid, 7 oct (EFE).- El grupo de ingeniería y tecnología Sener, además de acompañar a grandes empresas en proyectos que optarán a ayudas del Fondo de Recuperación Europeo, tiene la intención de presentar también su propio proyecto.

En una entrevista a Efe, el consejero delegado de Sener (empresa de ingeniería cuyo sistema de diseño y construcción de buques Foran es utilizado en astilleros de todo el mundo y que suministra componentes críticos para diversos programas de misiones de la Agencia Espacial Europea), Jorge Sendagorta Cudós, explica que, al ser una compañía diversificada, puede aglutinar el conjunto de lo que implica el desarrollo de un proyecto de este tipo.

Sendagorta cree que "estos fondos europeos son una oportunidad para desarrollar proyectos que sin esos fondos sería más difícil sacar adelante", como el hidrógeno que "hoy en día sin ayudas no sería económicamente viable", pues en la actualidad no es capaz de competir en precio con el gas natural y otras energías.

Considera que en este caso Sener puede ser acompañante de grandes empresas españolas que a lo mejor quieren desarrollar un proyecto en el que se genere hidrógeno verde a partir de unas instalaciones de fotovoltaica o eólica con electrolizadores que generen el hidrógeno y luego inyectarlo en la red.

Jorge Sendagorta explica que Sener tiene la ventaja de poder estar en todas esas fases y puede acompañar a esas empresas, pero él está también "promocionando dentro de la casa" que la compañía tenga su proyecto propio.

"Voy a intentar que Sener tenga un proyecto propio", aunque sea un poco menos ambicioso que el de grandes empresas, dice Sendagorta, que ve factible hacerlo porque "hay un montón de ideas", si bien advierte que Sener no irá con 50 ideas, sino con una que será su apuesta.

Sendagorta valora la inyección de capital de la UE "para desarrollar proyectos que nos posicionen tecnológicamente en un sitio mejor" y espera que "todo ésto del Covid acabe transformándose en una oportunidad" para "intentar que Europa vuelva a estar a la vanguardia en ciertas cosas en las que a lo mejor hemos estado un poco más dormidos".

En cuanto a futuras adquisiciones por parte de Sener, que en junio de 2018 compró el grupo Tryo Aerospace, Sendagorta afirma que tienen intención de seguir haciendo este tipo de operaciones y actualmente tiene fondos para hacerlo tras la venta de Torresol Energy -de la que era copropietaria con la empresa pública de renovables de Emiratos Árabes Unidos Masdar- a la gestora de fondos renovables Q-Energy.

No obstante, señala que no tienen una estrategia "superconcreta" de adquisiciones por países o sectores, sino de estar atentos a oportunidades dentro de lo que la empresa quiere hacer, si bien advierte "el Covid no está ayudando porque ahora mismo está todo muy convulso y muy incierto".

En cuanto a las inversiones del grupo en energía, Sendagorta afirma que Sener no tiene intención de invertir en proyectos de energía "como si fueran activos financieros", que es en lo que considera que se han convertido prácticamente los proyectos de fotovoltaica o de eólica terrestre.

En este sentido, explica que cuando Sener invierte en proyectos, además de que haya un activo en sí, lo más importante es poder desarrollar tecnologías "difíciles" y "complejas" para demostrar al mundo que saben hacerla.

La división de Energía de Sener es la que más ha sufrido con la crisis del Covid, después de años que ya venían siendo complicados y difíciles, especialmente en el sector de petróleo y gas, explica Sendagorta.

Por el contrario, en la de Infraestructura y Transporte no sólo se va a cumplir el presupuesto del año, sino que se va a superar; mientras que en Naval se va a cumplir el presupuesto y en la de Espacio y Defensa se cumplirá el presupuesto o estará un poco por debajo.

Respecto a futuras desinversiones en plantas industriales después de la de Torresol Energy, Sendagorta dice que no se plantean desprenderse de la participación que tienen en la planta de valorización energética de residuos Zabalgardi, en Bilbao.

Por otra parte, no teme una reducción en los gastos de defensa de los países que afecte al negocio de Sener y confía en que España seguirá participando en el Next Generation Weapon System, el futuro sistema de combate europeo aéreo que desarrollan Francia, Alemania y España, dentro del cual Sener está en el pilar tecnológico de operadores remotos.