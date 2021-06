La SGAE califica las acusaciones de SEDA de "falsas y manipuladas"

Madrid, 22 jun (EFE).- El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha calificado hoy de "falsas y manipuladas" las acusaciones de la entidad de gestión SEDA de presuntas irregularidades en "al menos el 10 por ciento" de los registros de obras en la SGAE, una acusación que califica de "cortina de humo" y que estudian denunciar.

Tras la denuncia en los medios de comunicación por parte de la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) de que han detectado en la SGAE "supuestas anomalías que se podrían traducir en millones de euros asignados de manera errónea entre los autores españoles de pop, rock y todo tipo de estilos musicales", Onetti ha comparecido hoy en una rueda de prensa para denunciar que se trata de unas acusaciones "absolutamente falsas y manipuladas".

Lo son, según sus palabras, por varios motivos entre los que está la celebración mañana de la asamblea general de la SGAE, una cita en la que SEDA "no quiere que haya una cierta paz". "Parece que hay gente a la que le molesta, y prefiere desestabilizar la casa para poder sacar ventaja", ha criticado.

Asimismo, Onetti, que ha anunciado que la SGAE está estudiando interponer medidas legales contra SEDA, ha explicado que la entidad autorizada a operar por el ministerio de Cultura el año pasado necesita "una cortina de humo" para "ocultar" su ausencia de "infraestructura y gestión", algo que se verá "reflejada en la liquidación de junio que tendrá que hacer a sus autores".

Porque para el presidente de la SGAE, SEDA "hoy por hoy no tiene capacidad de recaudación" por el bajo número de socios que tiene (alrededor de 50).

"Y eso significa -ha afirmado- que cuando le llegue el turno de liquidar no sé lo que va a liquidar. Si SEDA quisiera captar socios, como quiere, a costa de presumir de su buen hacer lo haría, pero como no tiene buen hacer intenta captarlos echándonos a nosotros encima el mal hacer y eso va bastante en contra de lo que son las normas elementales de competencia leal".

Según la denuncia que hizo pública ayer SEDA a los medios -no así a la SGAE, según ha afirmado su presidente- han detectado casos en los que se atribuían dos números de identificación distintos a un mismo socio (denominado IPI y que definen "como una especie de DNI global e intransferible que sirve para asignarle sus derechos ante una reproducción de su obra en cualquier parte del mundo), una duplicidad "que tiene consecuencias catastróficas para el titular" de esos derechos.

En este sentido, el director general de SGAE, Adrián Restrepo, ha cuestionado "quién ha hecho este análisis" porque desconoce "cómo han tenido acceso" a los 80 millones de obras que representa la SGAE.

"Creemos que la gestión de derechos de autor no se hace con reglas de tres, se hace con tecnología, con capacidad y con gente con experiencia. SEDA no tiene la capacidad para desarrollar la gestión de una entidad que pretenda trabajar en España y no acogemos los análisis sin fundamento que hacen", ha expuesto.

Además, Restrepo ha explicado que los registros a los que hace referencia SEDA corresponden a obras registradas hace 25 o 45 años, registros que han pasado "por diferentes etapas de desarrollo" y de los que son informados los socios.

"SEDA tiene el desconocimiento de que un asociado puede tener más de un IPI. Nunca lo pusieron en conocimiento de la SGAE cuando ellos eran socios. Todos los asociados tienen los medios de reclamar en SGAE cuando ven que una obra está mal documentada, y es su responsabilidad", ha puntualizado.

"En esa época (hace 45 años) se hacían los registros por voluntad de SGAE y no por una declaración del autor. Es posible que haya dos IPIS para una obra diferente y que no se haya abonado. Pero el autor tiene mecanismos para revisar su repertorio, para informar a la sociedad si hay alguna obra que no esté en su listado de obras representadas. Pero no hemos recibido en los cuarenta años del registro de esa obra una reclamación", ha aclarado.

En defensa de la SGAE, Onetti ha aseverado que en el caso de que se estuviera "defraudando" la cantidad a la que hace referencia SEDA "la Cisac ya lo sabría".

"Consideramos que se nos está intentando dar un desprestigio de una forma voluntaria, injustificada, para obtener un beneficio de él, y eso vulnera todas las leyes de la competencia, y no lo vamos a consentir. No vamos a consentir que alguien venga a decirnos aquello de lo que ellos adolecen, el no mantener los estándares internacionales, y por eso la Cisac les ha rechazado tres veces", ha concluido.