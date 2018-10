La simplificación de aduanas agilizará el comercio electrónico en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado hoy que el nuevo Régimen Económico y Fiscal para las islas, aprobado esta semana en el Senado, permitirá simplificar los trámites aduaneros para el comercio electrónico.

Esta simplificación aduanera facilitará crear "la ventanilla única aduanera" en el sistema informático de la Agencia Tributaria estatal, una manera idónea de simplificar la presentación de las declaraciones de importación y exportación de mercancías, ha agregado Clavijo.

El presidente canario ha hecho este anuncio en la inauguración de una nueva edición del encuentro EFEForum Empresas, en el que también han participado la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona; el director comercial territorial de Correos en las islas, Antonio Juan Moreno, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé.

Otros participantes han sido Casandra Peraza, de la empresa Aloe Plus Lanzarote, y María Díaz, de la firma de moda Marco & María.

Durante el foro, se han puesto de manifiesto las dificultades aduaneras como uno de los principales factores que explican el retraso del desarrollo del comercio electrónico en Canarias.

María Jesús Varona, directora de la Agencia Tributaria Canaria, ha corroborado que las conversaciones con la Agencia Tributaria estatal están avanzadas y se enfocan a simplificar la tramitación tanto en su aspecto informático como aduanero.

La simplificación es además un mandato de la Unión Europea, que en febrero aprobó un reglamento contra el bloqueo geográfico del comercio electrónico entre los países el continente, ha recordado.

"Estamos trabajando en un modelo nuevo y diferente" que acabará, por ejemplo, con las actuaciones de algunos operadores que encarecen innecesariamente los procesos, detectadas a partir de que se declaró la exención del IGIC a productos de menos de 150 euros, ha apuntado.

Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, ha puesto de relieve que la simplificación aduanera es una de las demandas fundamentales de los comerciantes, porque el comercio electrónico es una de las grandes oportunidades para una región ultraperiférica como Canarias.

Pero ha advertido de que no puede realizarse esa simplificación a costa de generar "una competencia desleal" a la que tiene que hacer frente el comercio local, que no dispone de la exención del IGIC para importar productos de menos de 150 euros, a no ser que lo hiciera uno por uno.

Antonio Juan Moreno, director comercial de Correos, ha destacado que el comercio electrónico cambia muy rápidamente y, mientras antes a una empresa le podía bastar con contar con una página web, ahora tiene que adaptarse a la venta en el "marketplace" de las grandes plataformas o directamente a través de las redes sociales.

Las dos participantes en el foro que han expuesto sus experiencias positivas en el comercio electrónico, Casandra Peraz, de Aloe Plus Lanzarote, y María Díaz, de Marco & María, han coincidido en que para tener éxito desde Canarias hay que vender productos muy diferenciados.