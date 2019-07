Los sindicatos de Alcoa insisten en que no van a avalar la venta a Parter

Los representantes sindicales de Alcoa Avilés han advertido este miércoles a la compañía de que no van a ratificar el posible acuerdo de compraventa que se pueda cerrar con el fondo suizo Parter, dado que no han tomado parte de un proceso que no piensan avalar.

Ante la posible firma del contrato de compraventa en la reunión que tendrá lugar esta tarde en Madrid, el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha aseverado que espera que "no se les ocurra" involucrar a la parte social "en nada" dado que ellos no han participado en este proceso.

El presidente ha insistido en que no metan a la parte social por el medio, "porque si lo intentan para avalar su compraventa y que luego no haya posibles denuncias o que, aun incumpliendo el acuerdo, no se pueda hacer nada, que se olviden", ha recalcado.

En la última reunión, Alcoa propuso, una vez más, que la parte social ratificara el preacuerdo, algo a lo se negaron los sindicatos, entre otras razones, por desconocer los pormenores del proyecto inversor.

Alcoa y Parter se dieron de plazo hasta el 31 de julio para subsanar los problemas de tipo financiero que parece que tiene el inversor.

Después de que Alcoa paralizara temporalmente la venta al considerar que el comprador no cumplía con las garantías financieras requeridas, la multinacional estadounidense del aluminio exigió a Parter garantías financieras que aporten mayor liquidez, que supondrían unos 26,7 millones de euros.

Parter había garantizado 250 trabajadores en cada una de las fábricas -frente a los 317 con que cuenta la planta avilesina y los 369 de la coruñesa-, cantidad que podría incrementarse en caso de que arranquen las series de electrólisis.