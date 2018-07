Los sindicatos y Ryanair siguen sin acercar posturas y ven inevitable la huelga

Los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla y la aerolínea irlandesa Ryanair siguen sin llegar a un acuerdo tras horas reunidos en la Dirección General de Empleo, por lo que los representantes de los trabajadores ven en estos momentos inevitable en un 99,9 % iniciar la huelga a las 00.00 horas.

Aunque tienen intención de seguir negociando con la aerolínea hasta medianoche, los sindicatos han aprovechado uno de los recesos para comunicar que Ryanair ha mandado correos electrónicos amenazadores a los trabajadores para que se presenten a trabajar los días de la huelga, convocada para el 25 y 26 de julio, bajo la amenaza de sanciones y "pisoteando" los derechos de los empleados en un nuevo ejercicio de "matonismo".

Tras ello, los representantes de ambos sindicatos han avanzado que tomarán las medidas legales oportunas y que tienen intención de ampliar la denuncia que han presentado contra Ryanair por coacciones y por no respetar el derecho a huelga de sus trabajadores.

"La empresa sigue mareando la perdiz, no entra en el fondo del asunto e intenta parchear con cosas inaceptables. O das toda la legislación española en su conjunto o no puedes dar aquellas partes que a ti te interesan", ha subrayado el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

Ha explicado que se ha intentado poner un plazo de transición para que la compañía se adapte a la legislación española y que los sindicatos han intentado ser flexibles, la autoridad laboral ha hecho un esfuerzo de mediación y de acercar posturas y, sin embargo, la empresa sigue con la misma actitud, ha agregado.

Por otro lado, ha denunciado que Ryanair haya mandado correos a los trabajadores informándoles de que tienen la obligación de asistir a la guardia en una actitud que han tachado de "mala fe" y de "matonismo tremendo".

"Es decepcionante", indica Antonio Escobar desde Sitcpla, que pide a Bruselas que "espabile" y que tome acciones concretas contra prácticas que no tienen cabida en España.

La propuesta de transición para alcanzar el cumplimiento de la legislación española recogía, entre otros, aspectos relacionados con la Seguridad Social, la mutualidad o los permisos de paternidad.

"Utilizan la legislación irlandesa para lo que conviene y se traduce en que a las 00.00 se inicia la huelga", ha avanzado.

"Si es necesario estaremos hasta las 12 de la noche", asegura Escobar, quien afirma que este envío de correos se carga al 99,9 % las posibilidades de negociación.

"La empresa no tiene intención de negociar y la está pisoteando. Lo que pretenden ofrecer no encaja en la negociación colectiva española, pedimos elecciones sindicales y negociación colectiva como cualquier empresa. Pretenden hacer un híbrido y no puede entrar todo. Adolecen de cultura sindical. Clama el cielo", ha lamentado.