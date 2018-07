Los sindicatos y Ryanair mantienen la negociación sin resultados un día antes de la huelga

Los sindicatos USO y SITCPLA están negociando con Ryanair si se aplica la legislación española a los trabajadores que operan en España, en un último intento de acercar posturas el día previo a la huelga de tripulantes de cabina que comenzará mañana y durará hasta el 26 de julio. De esta manera, además de regirse bajo el Estatuto de los Trabajadores, tendrían libertad sindical para elegir a sus propios representantes, como ya ha ocurrido en Alemania, según informan ambos sindicatos.

La Dirección General de Trabajo es el órgano encargado de mediar entre ambas partes en este conflicto laboral en el que, por el momento, no hay acercamiento de posturas. La aerolínea insiste en la aplicación de la legislación de Irlanda y cede únicamente el reconocimiento sindical. “Eso ya lo tenemos, es nuestro derecho”, sostiene el responsable de vuelo de USO, Ernesto Iglesias.



Kenny Jacobs, director de marketing de la aerolínea, ha avanzado a Eleconomista.es que están evaluando “respetar la legislación española y mover los contratos de los trabajadores a España”. Sin embargo, los representantes sindicales han subrayado que la empresa no ha contactado con ellos desde el último encuentro que tuvieron hace una semana, donde no llegaron a un acuerdo.



Iglesias, ha explicado a los medios de comunicación minutos antes de comenzar la reunión que esperan una “reconsideración de la postura de la empresa”, sobre todo después del acuerdo alcanzado con Alemania mediante el cual se aplicará la legislación alemana a todos los trabajadores de la compañía. Monique Duthiers, presidenta del sindicato SITCPLA, ha expresado que “mantendrán la ilusión hasta el último segundo” después de este precedente.



En relación a las amenazas de Ryanair sobre los recortes de flota si continúan las huelgas, Iglesias ha afirmado que no van a consentir “que exploten a los trabajadores y que amenacen con llevarse el negocio”, ha añadido que si finalmente la empresa se va de España, será otra la que los contrate. En este sentido, Duthiers se ha mostrado más optimista y explica que el 20% de los ingresos de la aerolínea los genera la base española: “las amenazas son las formas que utiliza Ryanair, pero no tenemos miedo”, ha señalado.



En este contexto, el secretario de Estado de infraestructuras, Pedro Saura, ha pedido hoy a la dirección de la aerolínea y a los sindicatos “moderación” y les ha instado a “buscar el acuerdo”, según ha informado Efe. La huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair supondrá la cancelación de 400 vuelos y alrededor de 75.000 pasajeros afectados.