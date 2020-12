Los sindicatos aseguran que no hay un "acercamiento suficiente" en la negociación del ERE de Ibercaja

Las partes están a tres días de finalizar el periodo de consultas y se volverán a reunir este miércoles

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Los representantes de los trabajadores de Ibercaja han asegurado que no hay "un acercamiento suficiente" en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la entidad financiera. Las partes están a tres días de finalizar el periodo de consultas, por lo que volverán a reunirse este miércoles.

Fuentes sindicales han precisado, en declaraciones a Europa Press, que esperaban "algún acercamiento más efectivo", que permitiera empezar a "construir un acuerdo" a estas alturas de la negociación. Han señalado que, en el encuentro que han mantenido este martes, la empresa ha presentado una propuesta "en formato acuerdo", pero muy similar a la anterior.

"Hay algún avance en materia de indemnizaciones, colectivos y movilidad geográfica, pero son más estéticos que otra cosa". Los representantes de los trabajadores sostienen que las indemnizaciones que propone el banco no garantizan la voluntariedad en las salidas.

"No estamos en disposición de asegurar que la gente se vaya a apuntar voluntariamente con esas condiciones. Primero porque no se acercan a las del ERE 2017, que ni siquiera sería el suelo", cuando la situación financiera de la entidad "es mejor objetivamente ahora que en 2017, y segundo porque las personas que tienen que salir de media son un poco más jóvenes que en 2017".

Esto supone que sus edades de prejubilación se alargan y necesitan más dinero para vivir hasta poder acceder a la jubilación y que el "colchón" que tenía la plantilla de EREs anteriores con unos planes de pensiones "con cantidades bastante razonables", ahora "ni el 10 por ciento de los que podrían acogerse pertenecen al colectivo que tienen buenas cantidades en los planes de pensiones", han esgrimido los representantes de los trabajadores.

"Estamos hablando de que se irían con un tercio o una cuarta parte, en materia de planes de pensiones, respecto a los que se marcharon en 2017" de forma que si la situación de la entidad "no lo permitiera, no lo estaríamos solicitando, pero puede asumir ese coste y no están dispuestos", han recalcado.

MOVILIDAD

Los sindicatos han manifestado, sobre movilidad geográfica, que aunque por un lado dicen que quieren ahorrar, por otro lado, están planteando medidas que son "más caras" para la entidad que las propuestas por ellos. Asimismo, la representación de los trabajadores ha mostrado "desconfianza" en la forma en la que se puede gestionar esa movilidad geográfica.

"Se niegan también a poner una cláusula de garantía, que se está firmando en todos los ERE importantes" que permite "un posible cambio legislativo en materia de seguridad social sobre las jubilaciones", han lamentado. Además, "siguen manteniendo la exigencia de que la plantilla que continúe en activo pague con parte del ERE", algo que los sindicatos rechazan.

Ibercaja ha señalado que la propuesta que se ha presentado este martes es la cuarta que realizan y mejora las condiciones de las anteriores. "Siendo conscientes de que todavía no estamos en un punto de acuerdo, seguimos confiando en que a lo largo de los tres días que quedan de periodo de negociación seamos capaces de alcanzarlo", ha apostillado.