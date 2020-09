Sindicatos de Alu Ibérica exigen la retirada de expedientes sancionadores y cargan contra Grupo Riesgo

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

Representantes de las federaciones de CC.OO. de Industria de Asturias, FICA-UGT Asturias y Industria USO Asturias han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han exigido a Grupo Riesgo, propietario de Alu Ibérica (antigua factoría de Alcoa en Avilés) que retire la apertura de expedientes a representantes sindicales por movilizaciones realizadas en junio. De lo contrario, han advertido, habrá movilizaciones.

"A Grupo Riesgo les digo que no son bienvenidos en Asturias y nos vamos a encargar de que sientan el aliento de nuestra organización cada vez que tengan la osadía de intentar ensuciar esta tierra", ha advertido el secretario general de CC.OO. de Industria en Asturias, Damián Manzano.

La apertura de cuatro expedientes en Asturias es una "práctica mafiosa", según Manzano, que ha dicho que si el Grupo Riesgo no rectifica van a "combatir por todos los rentes". Según han explicado los representantes sindicales, también se han producido ese tipo de comportamientos en la planta que la compañía tiene en A Coruña (Galicia), con apertura de expediente a un representante sindical.

El secretario general de FICA-UGT Asturias, Jenaro Martínez, ha dicho que la empresa acusa a los trabajadores de unos hechos que no cometieron, como no permitir entrar a camiones en la factoría. "Es una maniobra de acoso y persecución sindical", ha criticado. En su opinión, los directivos han puesto en marcha una maniobra "de acoso y persecución sindical".

En la misma línea, Juanjo Estrada (USO), ha criticado los "incumplimientos constantes" de Grupo Riesgo. "Cada acción va a tener reacción", ha advertido, señalando que existe una unidad de acción "sin fisuras" entre los trabajadores. Contemplan incluso la acciones conjuntas entre miembros de la factoría de Avilés (con 270 trabajadores) y A Coruña (con 370).

CRITICAS AL MINISTERIO

Las plantas de Alu Ibérica en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) pertenecían a Alcoa, quien anunció en octubre de 2018 que dejaba de producir en esas instalaciones.

Finalmente, se produjo la venta de las mismas al fondo suizo Parter Capital, que se materializó el verano de 2019. Las plantas pasaron a pertenecer a un grupo denominado Alu Ibérica. En abril de este año 2020 se conocía que Grupo Riesgo había adquirido las instalaciones.

El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, también ha participado en la rueda de prensa y ha reclamado a las autoridades, locales y nacionales, que tomen parte en el asunto.

Según De la Uz, toda la operación ha sido "una estafa", empezando por la venta que ha hecho Alcoa al "grupo liquidador" Parter. No existe ningún plan industrial a día de hoy y la producción en Avilés no serviría ni para mantener al 10% de la plantilla, ha afirmado el dirigente sindical.

A pesar de los anuncios de inversiones que se realizan desde Grupo Riesgo, De la Uz afirma que no están poniendo un euro y que el único dinero que existe es el que puso Alcoa para irse. "Ni Parter ni Grupo Riesgo han puesto un duro", ha afirmado.

Ha recordado que toda la operación tuvo el visto bueno de la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. "Saben que fue un fracaso, no han sabido tutelar la venta, no puedo entender por qué no actúan", ha lamentado.