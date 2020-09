Six ejecutará la venta forzosa sobre las acciones de BME el 24 de septiembre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Six ejecutará su derecho de venta forzosa sobre las acciones de BME de las que todavía no es titular el próximo 24 de septiembre, para lo que pedirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que suspenda la negociación de BME tras el cierre del mercado del día 14 de septiembre.

Según ha informado a la CNMV, el operador de los mercados financieros suizos ejecutará la venta forzosa de la totalidad de acciones de BME de las que no es titular al precio de la oferta, es decir, 32,98 euros por cada acción de BME.

Hasta el 2 de septiembre, habían ejercitado su derecho de compra forzosa accionistas de BME titulares de 1.884.165 acciones, representativas del 2,253% del capital social de la compañía.

Sumadas a las acciones adquiridas por Six en la oferta, son un total de 79.784.155 acciones de BME, representativas de aproximadamente el 95,418% de su capital social, las que controla actualmente el operador suizo.

Por lo tanto, Six ejecutará la venta forzosa sobre las 3.831.403 acciones que todavía no posee, aunque este número podría reducirse si los titulares de estas acciones ejecutan su derecho de venta forzosa antes del día 5 de septiembre. Six informará al mercado del número de acciones de BME a las que finalmente se aplicará el derecho de venta forzosa.

La compañía ha comunicado que solicitará a la CNMV que suspenda la negociación de las acciones de BME en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tras el cierre del mercado bursátil del 14 de septiembre y hasta que se produzca la definitiva exclusión de negociación para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa.

La liquidación de la operación de venta forzosa conllevará que la acciones de BME queden excluidas de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.