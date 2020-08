Six logra el 94,24% de BME a dos semanas de finalizar el proceso de compra forzosa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Grupo Six, operador de los mercados financieros suizos, ha alcanzado ya el 94,249% de BME, después de que, hasta el 21 de agosto, accionistas del gestor bursátil español titulares de 907.012 acciones, representativas del 1,08% del capital social, hayan ejercitado su derecho de compra forzosa.

Con ello, el operador suizo es titular ya de más de 78,8 millones de acciones de BME, que representan el 94,249% del capital social. Los accionistas de BME tienen hasta el próximo 5 de septiembre, incluido, para ejercitar su derecho de compra forzosa.

Todos los accionistas de BME que deseen que Six compre sus acciones al mismo precio que el de la oferta que lanzó (32,98 euros por acción), en el ejercicio de su derecho de compra forzosa, podrán solicitarlo hasta dicha fecha, contactando con la entidad participante en Iberclear en la que estén depositadas sus acciones.

Six ha informado de que, a día de hoy, no se han cumplido los requisitos para que el grupo pueda ejercitar el derecho de venta forzosa. En caso de que finalmente el operador suizo no ejercitara el derecho de venta forzosa por no cumplirse los requisitos para ello, el grupo no estará obligado a adquirir ninguna acción adicional de BME y los títulos del operador bursátil español volverán a estar sujetos a las condiciones del mercado.

El grupo suizo consiguió el pasado mes de junio que su OPA voluntaria sobre BME fuera aceptada por el 93,16% del capital social del gestor bursátil español.

El operador suizo anunció entonces que no ejercitaría su derecho de venta forzosa a menos que la proporción de títulos en poder de accionistas no significativos de BME (es decir, con menos del 3% del capital social), fuera inferior al 5% del capital social de BME una vez finalizado el proceso de compra forzosa.

Éste fue un requisito adicional al que se comprometió Six en su folleto de oferta.