Smart City Live elige Shanghai como la ciudad inteligente de 2020

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Smart City Live, la edición digital de Smart City Expo World Congress, ha elegido este miércoles la ciudad de Shanghai (China) como Smart City de 2020, en un premio que ha otorgado la teniente de alcalde de Barcelona Laia Bonet.

En un comunicado, Fira de Barcelona ha explicado que esta ciudad ha sido galardonada en reconocimiento a su plan de ciudad inteligente, que está en el último año de implementación, y que incluye un despliegue de la infraestructura digital para convertir en la primera ciudad 'Dual Gigabit'.

En la categoría de innovación Covid-19, el premio ha sido para la empresa estadounidense Werkit, y el galardón en la categoría denominada 'Enabling Technologies' ha sido para la Oficina de Datos del Gobierno de Shenzen.

En el Urban Environment, la ganadora ha sido la plataforma Mindsphere City Graph de Microsoft y Siemens; el premio a la movilidad ha sido para Pantonium Inc.; el ganador en gobernanza y economía ha sido Zencity y en Living&Incluison se ha elegido a 'A New Life in the Grotas'.

"Las pandemias siempre han configurado nuestras ciudades, desde tiempos antiguos. No sabemos si estos cambios van a durar o no, pero es un tiempo de oportunidad para desarrollar nuevas herramientas", ha expresado Bonet.