Sordo (CCOO) espera que se dé "carpetazo" a la prórroga de los ERTE la próxima semana

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, confía en que la próxima semana se pueda dar "carpetazo" a la renovación de los ERTE hasta finales de mayo, cuando concluye el estado de alarma, y ha advertido de que los sindicatos no flexibilizarán su postura al respecto, y cree que tampoco el Ejecutivo está dispuesto a ello.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sordo espera que la semana que viene se dé "carpetazo" al asunto de la renovación de los ERTE porque "está bien orientada" y sería un esquema "bastante similar" al existente actualmente. "Ya adelanto que los sindicatos, y creo que tampoco el Gobierno, estamos por la labor de flexibilizar los compromisos de empleo, más de lo que ya lo están", ha indicado.

Por ello, confía en que, con "los breves ajustes que hay que hacer, que a veces tiene que ver con mejorar los procedimientos de los ERTE que han dado algunos problemas". "Creo que bastante antes del 31 podremos confirmar que, al menos, hasta después del fin del estado de alarma, el tratamiento favorable a los ERTE puede seguir siendo la alternativa a los despidos", ha apuntado.

El líder sindical ha explicado que, más o menos, se ha puesto sobre la mesa el mismo esquema de ERTE que hasta ahora porque posibilita su mantenimiento en las actividades en las que se aplica en la actualidad y facilita que, si hay más restricciones, los nuevos sectores afectados "pudieran incorporarse de una forma bastante sencilla y ventajosa".

"El esquema ha funcionado dentro de la gravedad del asunto y hay que alargarlo, al menos, hasta finales de mayo. Luego, habrá que ver en qué situación estamos de cara a verano, pero el ciclo del estado de alarma tiene que estar cubierto con ERTEs", ha manifestado.

En su opinión, en España, pese a las tres olas de la pandemia "muy potentes", la incorporación de los trabajadores a estos ERTE, "ha funcionado bastante bien y, por eso, el paro no se ha ido muy por encima del 20%, como ha pasado en otras crisis". "Estamos en el 17%, que es mucho, pero no es la respuesta de otras crisis, que fue catastrófica", ha recordado.

Unai Sordo ha considerado que la política laboral pactada "está bien para contener el empleo, pero otra cosa es que hay empresas pequeñas, medianas y microempresas que tienen bastante poco músculo financiero", y que han podido sortear crisis cortas, porque han tenido acceso a liquidez y "se ha quitado de encima gastos de personal de forma temporal, pero muchas veces pueden estar en una crisis ya de solvencia, en una situación económica muy deteriorada".

"Si las empresas desaparecen, va a haber despidos, pero no será por una cuestión de mejor o peor funcionamiento del modelo laboral para esta crisis, sino que será porque no han sido capaces de atravesar el río de esta pandemia y de la crisis asociada. Por eso es tan importante recuperar cierta normalidad y, como esto no depende de lógicas estrictamente económicas, sino sanitarias, por eso es tan importante desarrollar la inmunidad grupal y la vacuna", ha añadido.

RESTRINGIR LA ECONOMÍA

El secretario general de CCOO cree que "hay que restringir la economía" porque, si no se hace y el coronavirus "vuelve a impactar en una tercera ola", se acabará con "restricciones mucho más serias de la economía, que es lo que parece que puede pasar".

Tras apostar por compatibilizar salud y economía, ha admitido que hay sectores que "están sufriendo muchísimo" con las medidas restrictivas, como la hostelería, comercio o transporte. "Pero cada vez que hay un repunte fuerte, acabamos peor de lo que empezamos", ha destacado.

Por ello, ha apostado por aplicar ahora "todas las medidas de prevención necesarias y por desarrollar esa inmunidad de grupo que se supone que tienen que dar las vacunas en los próximos meses, pero ir preparando también escenarios futuros".

"No quiero ser agorero, pero el virus muta y puede acabar sorteando las vacunas e inmunidades. En todo caso, creo que este primer periodo de vacunación es clave para la recuperación de cierta normalidad vital y que conllevará un repunte fuerte de la economía de Euskadi y España en la segunda parte del año", ha dicho.

Para el líder sindical, "parece evidente que la propagación de este virus no es compatible con una vida medianamente normal, en cuanto a movilidad y a relaciones sociales". "Tiene un nivel de contagio bastante importante y a poco que recuperemos cierta normalidad, se producen olas de contagio. Es un problema y hay que hacer una apuesta clarísima por generar inmunidad con la vacuna", ha remarcado.

Asimimismo, considera que, "en general, con la idea de salvar la Navidad, quizá no se ha sido excesivamente prudente a la hora de ser más drásticos en las medidas a tomar". Por ello, ha instado a evaluarlo "para no volver a caer en el error". AUMENTO DEL SMI

Sordo ha puesto el acento en la "pelea estrambótica" por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha asegurado que no acaba de entender "el empecinamiento" del Gobierno por "dar una patada a seguir" en esta materia, cuando se ha adquirido un compromiso de llevarlo hasta el 60% de la media salarial hasta el final de la legislatura.

En este sentido, ha considerado que el año 2021 "era muy especial", en el que los sindicatos iban a reivindicar los 1.000 euros, pero, "a la vista de las circunstancias", se abren a "medir la velocidad del incremento".

"Y nos encontramos con una posición de cerrazón en una parte del Gobierno, pero al final el Gobierno es uno, que nos ha llevado a que, en este momento, no haya habido ninguna subida y estemos en los 950 euros que se pactaron el año pasado", ha indicado.

Sin embargo, ha advertido de que CCOO no se resigna y ha afirmado que el SMI tiene que subir en los próximos meses. "No es de recibo que los empleados públicos tengan una subida de su salario un 0,9%, que las pensiones mínimas se suban un 1,8%, lógicamente, y el salario mínimo no suba, al menos, la media de la subida de los convenios colectivos que la propia patronal está firmando, y que se cerrado en 2020 por encima del punto y medio", ha lamentado.

A su entender, esto no es comprensible porque las rentas más bajas "están sufriendo la subida de los precios de los alimentos y otras necesidades básicas por encima del 2,5%", y ha aludido, en concreto, al incremento del precio de la electricidad. "No se sostiene que no se produzca una subida del SMI y, desde luego, nosotros vamos a seguir reivindicándolo", ha asegurado.

REFORMA LABORAL

También ha apuntado que, al margen de las diferencias que pueda haber sobre la derogación de la reforma laboral en el Ejecutivo, ha remarcado que han mantenido esta semana una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y se ha puesto en marcha una agenda para el próximo semestre, en la que "necesariamente se aborda la revisión de todos los aspectos" de la reforma, "unos de forma más inmediata", y otros en una segunda fase, "la de la reducción de la precariedad en el modelo laboral español".

"Espero que no haya ninguna estrategia de veto ni de bloqueo, porque a mí lo que menos me ha gustado de la no subida del SMI, aparte de la situación de quien menos dinero gana, ha sido una especie de derecho de veto que se le ha concedido a CEOE. Porque, cuando se dice que no hay acuerdo o no se mueve nada, es una forma de incentivar que una parte se enroque y no haya ningún acuerdo. Esto no lo vamos a tolerar", ha insistido.

En cuanto a las pensiones, ha explicado que habrá que ver cómo se deroga la reforma de pensiones de 2013 y cómo se mejoran los ingresos de la Seguridad Social porque "va a haber bastante más gasto en pensiones de aquí a 25 años". "Ese tiene que ser el gran debate", ha concluido.