Sordo responde a Calviño que supeditar la subida del SMI al acuerdo es darle "derecho de veto a CEOE"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el mensaje de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de que sin acuerdo es mejor esperar para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es lo mismo que "otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)".

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter tras compartir el mensaje de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

En una entrevista a 'Al Rojo Vivo' recogida por Europa Press, Calviño ha afirmado que si no había acuerdo entre los agentes sociales para subir el SMI, es preferible "tomarse tiempo" hasta tener "la recuperación económica enfilada".

Para Sordo, con esta afirmación "se desliza un mensaje claro: si no acordáis subida del SMI, no se sube". "El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas", ha apostillado, tras terminar su mensaje diciendo "así no".