Sorpresa en Madrid de que las calles a 30km/h estén en vigor hace casi 3 años

Madrid, 11 may (EFE).- Los madrileños han recibido este martes con "sorpresa" y "desconocimiento" la implantación en España de la limitación de la velocidad a 30 km/h en las vías urbanas de un único carril por sentido de circulación. Una medida que lleva vigente en la capital desde 2018 y tiene un amplio respaldo entre los ciudadanos consultados por Efe.

Aunque este martes sea el punto del partida del modelo "Ciudad 30", que afecta al 70 % de las calle de España, las principales ciudades ya habían implantado estas limitaciones.

Desde este 11 de mayo, el límite de velocidad en núcleos urbanos es de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h en las de único carril por sentido de circulación (la mayor parte) y de 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.

A pesar de llevar en vigor en la capital desde 2018, pocos eran los conductores madrileños que a día de hoy conocían esta normativa. "No me suena. Yo me fijo en las señales y las voy cumpliendo. No miro nada más", afirma a Efe un joven que circulaba este martes por una de las calle limitadas a 30 km/h.

MEDIDA DESCONOCIDA ENTRE CONDUCTORES Y PEATONES: "¿DESDE 2018? NO ME HABÍA ENTERADO"

El desconocimiento sobre la velocidad en las calles era la tónica general entre los ciudadanos que este martes circulaban en coche por el centro de la ciudad. Una sorpresa que era hasta mayúscula cuando se les informaba de que la medida estaba implantada desde hace 3 años.

"Me parece bien pero no me había enterado. Supongo que con esta velocidad buscan que se reduzcan los atropellos porque muchas calles son muy peligrosas", asegura otra conductora que espera estacionada en un semáforo en el distrito Centro.

No hay que irse muy lejos para buscar otro ciudadano que apoya el modelo de "Ciudades 30". "La gente va muy deprisa, enfadada y no se fija en nada. Me parece genial y espero que se cumplan las limitaciones", explica un joven peatón.

Uno de los colectivos más afectados por esta normativa son los taxistas que ven la limitación como un "alivio". "No sé si la gente lo cumplirá pero por lo menos ya no tocarán tanto el pito", ironiza Fernando, un taxista que lleva más de 20 años recorriendo las calles de Madrid.

Y es que tanto Fernando como sus compañeros conocen a que velocidad tienen que circular pero en sus turnos se encuentran con otros conductores que tienen "más prisa". "Ahora hay que ir con mil ojos", bromea.

Otro de los protagonistas del asfalto que reciben con agrado esta medida son los conductores de patinete eléctrico como Carlos que lo utiliza cada día para ir a su centro de trabajo, ubicado en el Retiro en Madrid.

Este joven informático desconocía la vigencia de la limitación en Madrid. "Ojalá ahora se promocione más y la gente se conciencie. Somos más vulnerables que los motoristas y muchas veces tengo miedo de circular por las calle", advierte.

POCO OPTIMISMO: "NADIE LA VA A CUMPLIR"

Sobre este asunto también hay voces discordantes que dudan de que sea efectiva la restricción. "La apoyo pero nadie la va a cumplir. Si no hay tráfico la gente va a ir a la velocidad que le dé la gana", lamenta otro conductor que acaba de estacionar en una calle aledaña a la Ronda de Toledo.

"No lo conocía y creo que es otro invento más. A ver cuantos van a 30 kilómetros por hora sobre todo cuando tienen prisa", critica otro hombre que también desconoce que esta medida lleva tres años en vigor en la capital.

33 MUERTOS EN MADRID POR ACCIDENTES DE TRÁFICO

Esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico, tiene un doble objetivo: bajar la siniestralidad y que se fomente una movilidad más sostenible.

Solo en la capital de España un total de 33 personas murieron en accidentes de tráfico en 2020. La misma cifra que en 2019 a pesar de la reducción de los desplazamientos por el confinamiento.

Según los datos de la Policía Municipal de Madrid en estos siniestro fallecieron 13 peatones, 15 motoristas, 4 conductores de coche y un ciclista.

Borja Méndez