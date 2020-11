Spain Investors Day celebrará su XI edición los días 13 y 14 del próximo mes de enero

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Spain Investors Day (SID) celebrará la XI edición del Foro Financiero Internacional los días 13 y 14 del próximo mes de enero en Madrid, donde el Rey Felipe VI presidirá el Comité de Honor, según ha confirmado el consejo rector del SID.

En un escenario de incertidumbre como el actual, la celebración del encuentro es una "oportunidad única para generar y reforzar la confianza en nuestras compañías cotizadas", ha señalado Benito Berceruelo, presidente del SID. "Es más necesario que nunca para explicar y debatir la actuación pública en materia económica y presupuestaria" ha añadido.

Por efecto de la pandemia, la XI edición del SID cambiará su formato para afrontar las limitaciones que impone la situación sanitaria. Los eventos se desarrollarán en el Palacio de la Bolsa de Madrid con un aforo limitado de acuerdo con la legislación vigente.

Además, los inversores podrán acudir o presenciar las intervenciones y mantener reuniones 'one on one' de manera telemática desde sus países de origen. Las conferencias se adaptarán para permitir su seguimiento de forma online.