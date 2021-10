La subasta de renovables recibió un 54,5 % de peticiones por encima de la capacidad subastada

Madrid, 20 oct (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado a conocer este miércoles los resultados definitivos de la última subasta de renovables, en la que se han adjudicado 3.123,77 MW -865,77 megavatios (MW) fotovoltaicos y 2.258 MW eólicos- y a la que se presentaron ofertas por más de 5.100 MW, un 54,5 % por encima de la capacidad que se subastaba.

Ribera: la ausencia de grandes eléctricas en la subasta no fue "un plantón"

Saber más

En la subasta se adjudicaron 3.124 megavatios (MW) a un precio de 31,65 euros/megavatio hora (MWh) para la tecnología fotovoltaica y de 30,18 euros/MWh para la eólica, un 80 % de media por debajo del precio medio de la electricidad en septiembre.

Además, según el Ministerio, los precios son un 60 % inferiores de media a la estimación de precios a largo plazo respecto de la última cotización.

En total, salieron a subasta 3.300 MW, de los que 600 MW estaban reservados para instalaciones eólicas y fotovoltaicas de disponibilidad acelerada; 700 MW para la tecnología fotovoltaica, 1.500 MW para eólica y 300 MW para fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, mientras que el resto (200 MW) se corresponden a una subasta neutra tecnológicamente.

La reserva de 300 MW para instalaciones fotovoltaicas de potencia menor o igual a 5 MW no se puedo cubrir, al no presentarse ofertas que cumplieran con el precio de reserva que se establecía, un precio que es secreto y por el que hay un máximo a partir del cual no se aceptan las ofertas, por lo que la potencia se pasó al cupo que había neutro por tecnologías.

En la subasta de ayer participaron 61 agentes que acudieron a pujar a la subasta por un volumen de más 5.100 MW, un 54,5 % por encima de la capacidad que se ofertaba.

No obstante, la cifra es inferior los 9.700 MW por los que se presentaron ofertas para pujar en la anterior subasta, celebrada en enero, los 84 participantes que concurrieron (entre ellos Endesa, Iberdrola y Acciona que ayer no acudieron a la subasta), cantidad tres veces superior al cupo de 3.000 MW que salió a subasta.

22 MW TENDRÁN QUE ESTAR DISPONIBLES AL ACABAR SEPTIEMBRE DE 2022

Del total de potencia fotovoltaica, 21,95 MW deberán estar disponibles antes del 30 de septiembre de 2022 y 5,75 MW deberán cumplir ciertos requisitos para favorecer la generación distribuida y de carácter local.

Al contrario de lo que sucedió en la subasta de enero, ha sido la tecnología eólica la adjudicataria de la potencia no asignada en las reservas mínimas.

El despliegue asociado a los 3.124 MW adjudicados movilizará inversiones por unos 3.000 millones de euros asociados a la fabricación y construcción de las instalaciones, ocupando a unas 32.000 personas, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica.

La subasta se celebró bajo el modelo "pay as bid", un sistema que debutó en enero en el sistema de subastas español.

Según ese modelo, los promotores pujan por el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que generen en sus plantas y ese es el precio que se les asigna durante doce años.

LA EÓLICA SALE DE MEDIA MÁS BARATA EN LA SUBASTA QUE LA FOTOVOLTAICA

Los precios resultantes para cada tecnología han sido de 31,65 euros/MWH para la fotovoltaica (con un mínimo de 24,4 euros/MWh y máximo de 34,9 euros/MWh) y de 30,18 euros/MWh para la eólica (con un máximo de 27,9 euros/MWh y un máximo 36,68 euros/MWh).

Según el Ministerio, la incorporación de la nueva potencia renovable desplazará en la casación del sistema eléctrico español a centrales de combustible fósiles, principalmente ciclos combinados de gas.

UN AHORRO DE 74 MILLONES DE EUROS EN DERECHOS DE EMISIONES DE CO2

Esto conllevará una reducción anual de emisiones de CO2 a la atmósfera estimada en 3 millones toneladas de CO2 equivalentes, reduciendo el coste en adquisición de derechos de emisión en aproximadamente 74 millones de euros.

Asimismo, el Ministerio estima que la incorporación al sistema de la potencia asignada en la subasta conllevará una movilización de recursos económicos que alcanzará los 3.000 millones de euros, asociada a la fabricación de equipos y construcción de las instalaciones adjudicatarias, y ocupará a cerca de 32.000 trabajadores, entre empleos directos, indirectos e inducidos.

Con las subastas celebradas ayer y en enero de 2021, se han asignado 2.902 MW de tecnología fotovoltaica y 3.256 MW de eólica, dando cumplimiento al calendario de renovables hasta 2025, que establece para 2021 una potencia acumulada prevista de 2.500 MW para la tecnología eólica y 2.800 MW para la tecnología fotovoltaica.