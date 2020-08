Suecia rechaza dar garantías de crédito a Norwegian por situación económica

Copenhague, 18 ago (EFE).- Las autoridades suecas rechazaron este martes conceder garantías de crédito a Norwegian Air Shuttle, dentro del plan de ayuda a compañías aéreas por la pandemia de covid-19, por la mala situación económica de la aerolínea de bajo coste noruega.

La Oficina Nacional de Deuda sueca explicó que, de acuerdo con las condiciones fijadas por el Gobierno, solo se pueden conceder avales de préstamo a aerolíneas "económicamente justificables" a 31 de diciembre de 2019.

En el caso de Norwegian, cuya solicitud fue presentada a través de su filial sueca, había "un riesgo muy alto" de que no pudiera cumplir con sus compromisos económicos, además de que se considera que la compañía no puede soportar más deudas, según este organismo, cuyas decisiones no se pueden recurrir.

Norwegian se aseguró hace tres meses garantías crediticias del Estado noruego por 3.000 millones de coronas (275 millones de euros), después de lograr el apoyo de acreedores y accionistas a un plan para convertir 12.700 millones (1.163 millones de euros) de deuda en acciones, lo que salvó a la empresa de la quiebra.

La compañía atraviesa una difícil situación financiera desde hace años, agravada en 2019 por la prohibición temporal de vuelo de los Boeing 737 MAX y los problemas con los motores Rolls Royce.

Norwegian ha rescindido los acuerdos de compra de las cinco unidades restantes del Boeing 787 Dreamliner y las 92 del Boeing 737 MAX que quedaban por ser entregadas, así como de los de mantenimiento GoldCare para ambos modelos.

La aerolínea noruega ha presentado una demanda con la intención de obtener la devolución de los pagos previos a la entrega relacionados con dichas aeronaves y para obtener una compensación por las pérdidas generadas a causa del parón del modelo 737 MAX y los problemas en los motores del 787.

La pandemia le costó a Norwegian una pérdida bruta de 3.282 millones de coronas (302 millones de euros) en el primer trimestre, un 66 % más interanual, según el balance presentado a finales de mayo.