El tabaco de mascar se resiste a morir en la India pese a las prohibiciones

A pesar de la prohibición en la mayor parte de la India de fabricar y vender el "gutka", un tipo de tabaco de mascar, su consumo sigue siendo muy popular y fácil de encontrar en un país en el que uno de cada cinco indios consume alguna forma de tabaco sin humo.

En una céntrica calle de Nueva Delhi, Sonu distribuye pequeños sobres presentados en tiras en las paredes de su puesto llenos de paan masala, una mezcla de menta, azúcares, especias y nuez de areca, un ingrediente que tiñe de rojo los dientes y la saliva de quienes lo consumen y que decoran con sus escupitajos muchas aceras.

A petición de los clientes, casi siempre hombres que llegan hasta su puesto en un goteo constante, al paan masala legal añade una bolsa más pequeña oculta debajo del mostrador llena de gutka, ilegal, por unos céntimos de euro.

"Es ilegal para los que la compran, mi trabajo es venderlo (...) Si alguien viene y me pide dulces, no le voy a vender gutka, yo solo vendo lo que me pide la gente. Otros comen paan dulce y otros lo mezclan con tabaco", afirma Sonu.

El vendedor callejero explica que vende "mucho" gutka y lamenta que el Gobierno siga recaudando impuestos por productos como el tabaco mientras que la gente como Sonu "no gana nada".

De vez en cuando, explica, la Policía o algún funcionario del Departamento de Seguridad Alimentaria organiza una redada a la búsqueda de gutka y entonces deja de venderlo. Por un tiempo.

Los medios indios suelen publicar regularmente las últimas incautaciones de tabaco de mascar, una de las más recientes en el estado occidental de Maharashtra en la que la Policía interceptó unos 150 sacos de arpillera llenos de sobres de gutka por valor de casi 50.000 euros.

"Es verdad que algunas tiendas continúan vendiendo gutka, aunque no abiertamente, y que este problema continúa en la India", explica a Efe el director adjunto del Departamento de Control de Tabaco de Delhi, S.K. Arora.

El funcionario relata que en septiembre de 2012, el Gobierno prohibió el gutka, pero los productores encontraron un vacío legal en la normativa que les permitía dividir el producto en dos bolsitas separadas, una con nuez de areca y demás aditivos y otra con tabaco de mascar.

"Ahora, cuando pides gutka a un vendedor, te dará dos paquetes por una rupia cada uno, así que la gente suele mezclarlo en sus manos y mascarlo. De esa forma, la finalidad de la prohibición del gutka en todo el país falló", lamenta Arora.

Tras el fracaso de la prohibición inicial, las autoridades decidieron prohibir el gutka clasificándolo como un alimento "tanto si es vendido en un paquete como en varios" y extendiendo la normativa a todos los Estados indios.

La ley tiene sus fallos, reconoce, como que la prohibición solo dure un año, lo que en la práctica obliga a los gobiernos regionales a extender periódicamente la normativa.

Arora se muestra confiado en que la prohibición junto a las campañas educativas y de concienciación han conseguido reducir el consumo del gutka "drásticamente en Delhi".

La ciudad ha puesto en marcha campañas que destacan el efecto nocivo del producto en las encías, que suele teñir de rojo y negro además de dejar al descubierto los dientes, y del riesgo de cáncer bucal que lleva asociado.

Los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 muestran que un 3 % de los habitantes adultos de la capital india consumen este producto.

La cifra ascendía al 8,2 % en 2009, según el anterior GATS.

Sin embargo, Arora reconoce que la reducción no ha sido tan marcada en el resto del país.

Según los datos del GATS publicados en 2016, el gutka es el tercer tipo de tabaco más consumido en la India (por un 6,8 % de la población adulta).

Tras la prohibición del gutka, Arora afirma que el "principal objetivo" de su departamento es parar la consumición del khaini.

"Si el khaini pasa a ser considerado como un alimento entonces puede ser incluido en el acta central (que regula también el gutka), entonces el problema de las notificaciones anuales se resolverá y el tabaco de mascar será prohibido para siempre en la India", explica.

Aunque en este país, donde el 40 % de todos los hombres consume tabaco de algún tipo y un quinto de todos los adultos lo masca, prohibir este producto no garantiza su desaparición.