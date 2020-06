La tasa de inflación de Italia baja en mayo un 0,2 % interanual

La tasa de inflación de Italia bajó en mayo un 0,2 % interanual y también un 0,2 % respecto a abril, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El instituto corrigió así a la baja el dato adelantado publicado el pasado 29 de mayo, cuando calculó que la contracción había sido de un 0,1 % en ambos casos.

Subrayó que, si no se producen cambios, la inflación en 2020 será negativa en un 0,1 %.

La tasa de inflación en mayo respecto al mismo mes del año pasado bajó especialmente en los bienes energéticos no regulados (12,2 %), mientras que en mayo respecto a abril los precios en los bienes energéticos no regulados cayeron un 4,2 %, pero se apreciaron en el caso de los alimentos no procesados (+ 1,2 %).

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- disminuyó un 0,3 % interanual y también respecto a abril.