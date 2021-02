El taxi de Maadrid denunciará la nueva regulación de VTC y exigirá 2.000 millones en indemnizaciones

El sector plantea la posibilidad de que se desarrollen nuevas protestas cuando conozca en profundidad el borrador de la nueva normativa

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El sector del taxi de la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales la nueva regulación de las VTC aprobada por el Gobierno regional y exigirá 2.000 millones de euros en indemnizaciones para obtener "justicia".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, que ha criticado que hay "controversias" en la nueva regulación y que el Gobierno regional "ha cambiado el discurso".

Sanz ha explicado que la Comunidad de Madrid quiere crear una nueva autorización para el transporte urbano en la región, "algo nuevo que no prevé la normativa", y por ello van a solicitar indemnizaciones para el sector ya que consideran que esta regulación "desvirtúa todo" y crea "una nueva figura" que no se da en ninguna comunidad autónoma.

"Si se crea una figura nueva nosotros entendemos que tenemos todo el derecho", ha señalado en relación a las indemnizaciones, y ha concretado que se han realizado siguiendo un "cálculo sencillo" teniendo en cuenta la facturación anual del taxi, 800.000 millones de euros, y multiplicándolo por esos cuatro años de moratoria y la nueva que se va a habilitar.

Sanz ha reconocido que "la presión" que ha soportado la Comunidad de Madrid "es muy importante", ya que en su opinión, "estas plataformas están apurando los tiempos, ven que se les aproxima ese horizonte y quieren cuanto antes regularizar esta situación", ha apuntado. No obstante, ha manifestado que se trata de una situación que no perjudica solamente a las familias sino también a los usuarios. "La protección, garantía y seguridad del taxi no tiene nada que ver con esa otra modalidad de transporte", ha señalado.

En esta línea, el presidente de la Federación Profesional del Taxi ha criticado que, aunque en 2018 ya se determinaron una serie de normas que debían de cumplir estos vehículos --entre ellas que debe haber una licencia de VTC por cada 30 de taxis--, a día de hoy existen casi una VTC por cada dos taxis, según sus datos.

Así, ha expuesto que ahora mismo existen en torno a 8.300 VTC en la Comunidad de Madrid frente a 16.000 taxis. "En cuanto a la forma de prestar el servicio, el taxi goza de una inmediatez que no puede dar un servicio de VTC", ha subrayado.

POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO NUEVAS PROTESTAS

Por otro lado, ha planteado que tienen que estudiar en profundidad el borrador de la Consejería de Transportes para presentar alegaciones y consideraciones, aunque ha criticado que todavía no disponen de ningún texto.

Sanz ha destacado que si en el borrador se promueve este tipo de transporte "basado en un modelo de negocio de inflación constante" y "en beneficio de unos cuantos" estarán "en los despachos, en los tribunales y en la calle".

"En cuanto conozcamos el texto de ese primer borrador pues desde luego que las protestas no van a tardar en llegar, independientemente de las indemnizaciones", ha apostillado.