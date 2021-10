Los técnicos de Hacienda piden investigar los "Papeles de Pandora"

Madrid, 4 oct (EFE).- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han reclamado este lunes a la Agencia Tributaria que les permita iniciar "inmediatamente" la investigación de las personas aludidas en los llamados "Papeles de Pandora".

Hacienda investigará los "Papeles de Pandora" para posibles investigaciones

En un comunicado, Gestha considera que los descubrimientos de esta investigación periodística "revelan las carencias" de la Agencia, por lo que piden reforzar la investigación de delitos fiscales y fraude para recaudar, según sus cálculos, 38.000 millones de euros adicionales.

Asimismo, Gestha explica que si se demuestra la titularidad de empresas o propiedades en el extranjero que no han sido declaradas, esos importes se consideran ganancias patrimoniales no justificadas que deben tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito.

El Ministerio de Hacienda ya ha avanzado que la Agencia analizará los contenidos de la publicación por si procede abrir investigaciones, como ya se hizo con los "Papeles de Panamá".