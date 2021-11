The People Companies pone en contacto a los emprendedores jóvenes de España

Murcia, 18 nov (EFE).- El foro The People Companies reúne estos jueves y viernes en Murcia a emprendedores jóvenes de toda España para ampliar la red de contactos entre este colectivo y con inversores que les ofrezcan nuevas vías de financiación para sus proyectos.

El evento aúna el 22 Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios y Región Startup y en su primera jornada ha contado con tres mesas redondas dedicadas a las firmas nacientes y ponencias enfocadas a los cambios futuros en el mercado.

En la presentación han intervenido el presidente murciano, Fernando López Miras; el alcalde de esa capital, José Antonio Serrano; el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor; el de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Fermín Albadalejo, y el de la patronal juvenil en esa comunidad, Ginés Ángel García.

Tanto Amor como Miras han hecho un discurso crítico con el Gobierno de España por las reformas laboral y de las pensiones que está proponiendo y el jefe del Ejecutivo regional ha defendido que "es obligación de los representantes públicos hacer felices a los empresarios" porque son los que crean empleo.

Las mesas redondas han reunido a 14 representantes de grandes empresas y entidades de inversión para hablar de la financiación de las compañías y la venta de ideas innovadoras a multinacionales y de empresas.

La primera ha contado con representantes de entidades financieras que posibilitan a las empresas optar a créditos para sus proyectos o para su internacionalización y en ella se ha destacado que España tiene "un problema cultural: que no está acostumbrada a asumir el riesgo", en palabras del directivo de Kaudal Íñigo Flórez.

Sobre la venta de productos innovadores a grandes compañías, el fundador y consejero delegado de Stay my Way, Faustino Fernández, ha señalado la importancia de conocer las "cuestiones culturales" de cada país para que no estropeen las relaciones con la empresa y que se debe entender que se "es un engranaje de una gran maquinaria", pero que "puede pararla".

Al tratar sobre las ventas de las mercantiles se ha destacado que la clave es que para ser un éxito para la empresa, el comprador tiene que respetar a los trabajadores y el objetivo de la firma.

La ponencia inaugural ha sido de la canadiense Galit Ariel, que ha hablado sobre tecnofuturismo y de la forma en la que la "tecnología puede crear ecosistemas enteros" al ser "el mejor aliado de la supervivencia" empresarial mediante la resolución de los problemas.

Las ponencias de esta tarde estarán protagonizadas por Carlos Manrique, del IE School Sciences and Technology, que en una entrevista a Efe ha explicado que hablará de las tecnologías que van a provocar el cambio "de todos los productos y negocios que conocemos actualmente", lo que exigirá a las compañías adaptarse al nuevo ecosistema.

El especialista en neurociencia Ángel López, encargado de la dinamización de la jornada, pronunciará una ponencia sobre cómo esa disciplina puede ayudar a generar en los trabajadores de una empresa "un equipo de alto rendimiento" con "técnicas y herramientas de motivación".

El congreso cuenta con un espacio para reuniones bilaterales y un concurso en el que distintos emprendedores tienen que explicar en un discurso breve de qué trata su negocio y cuyo ganador se anunciará este viernes. EFE

