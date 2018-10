Los trabajadores de Vestas ponen fin a cien días de huelga y volverán al trabajo hasta el cierre de la planta

Los trabajadores de la fábrica de Vestas de Villadangos del Páramo (León) volverán a sus puestos de trabajo a partir de este jueves, 11 de octubre, tras llegar ayer a un acuerdo con la multinacional en la negociación del ERE. Los empleados vuelven así a sus puestos, hasta el cierre de la planta, tras más de cien días de huelga.

Así lo ha asegurado este lunes a Europa Press el presidente del comité de empresa de Vestas, Juan Francisco García Cabezas, que ha explicado que el martes y el miércoles comenzarán a preparar las primeras líneas de producción y que ya el jueves todos los trabajadores se reincorporarán a su actividad laboral.

Un acuerdo con la multinacional danesa por el que desarrollarán las líneas de producción que les han establecido en un plan de trabajo hasta el próximo 31 de diciembre. Con ello, los trabajadores de Vestas ponen fin a más de cien días de huelga después de que más de 250 empleados votarán ayer el acuerdo con 233 votos a favor, 18 en contra y 2 nulos.

Un pacto "agridulce"

El pacto entre ambas partes acuerda además de seguir con la producción una gran parte de la plantilla pueda alcanzar indemnizaciones de hasta 67 días por año trabajado. Además, de las distintas recolocaciones que ofrece la factoría danesa.

Según García Cabezas un acuerdo "satisfactorio dentro de lo malo", pero que les deja un sabor "agridulce" porque "no se ha dejado de negociar el cierre de la fábrica en ningún momento".

Por el momento, volverán a sus trabajos hasta el 31 de diciembre, pero con la vista puesta en negociación del próximo miércoles, 10 de octubre, entre Gobierno y Junta con un inversor que supuestamente está interesado en comprar la planta de Villadangos del Páramo.

Al respecto, el presidente del comité de empresa ha pedido mantener la "cautela" porque "no hay nada cerrado y no hay que albergar falsas esperanzas". No obstante, espera que gobierno central y autonómico puedan encontrar una solución con el inversor para poder continuar en sus empleos más allá del 31 de diciembre.