Trabajadores de Alcoa se concentran ante el Parlamento gallego para pedir un negociación "sin condiciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

Centenares de trabajadores de Alcoa se han concentrado ante el Parlamento gallego, con motivo de la sesión constitutiva de este viernes en la Cámara, en donde han reclamado que el Gobierno y la Xunta de Galicia deben de decirle la empresa que se siente a negociar "sin condiciones".

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, considera que Xunta y Gobierno "son los que tienen que coger a esta multinacional, sentarla y decirle que tiene que aceptar sentarse a negociar sin obligar a la otra empresa a tener que recibir una sanción tan gorda como que paren las cubas".

Zan ha explicado que han llevado su protesta hasta el Parlamento para "decirle a cada uno de los candidatos que lo primero que tienen que hacer aquí dentro es arreglar el problema que hay en A Mariña Lucense". "Todos se comprometieron en campaña y ahora queremos soluciones", avisa. "Queremos una solución, pero una solución de verdad", apostilla.

Representantes de los tres partidos en la Cámara se han acercado a hablar con los trabajadores de Alcoa, tanto el diputado del PPdeG Miguel Tellado; como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

La protesta se ha celebrado con cánticos como 'As cubas non se paran'; 'Pedrito, échale huevos'; 'A solución, unha intervención'; 'Álvaro Dorado, primero tú al paro'; y 'Madrid, escoita, A Mariña está en loita', entre otros.

Los empleados se encuentra en una calle del Hórreo cortada a la altura del Parlamento, con un amplio dispositivo policial. Protestan tras una pancarta en la que se puede leer 'Peches non, enerxía solución'.

"LA MISMA PROPUESTA DESDE QUE EMPEZÓ EL PROCESO"

Después de que Alcoa dijese el jueves que ve "inviable" alcanzar "una solución negociada" y que "todas las alternativas propuestas fueron rechazadas" por el comité, José Antonio Zan ha replicado que "lleva siendo la misma propuesta desde que empezó el proceso". "Nosotros no vamos a firmar el fin de A Mariña lucense, ni ahora ni nunca", deja claro.

"La empresa que diga lo que quiera, nosotros dimos una última oferta, se levantaron de la mesa sin responder, una auténtica vergüenza, una falta de respeto, nos tuvieron allí nueve horas esperando por un acta", prosigue en sus quejas.

Al respecto, recuerda que "hace dos meses Liberty se quiso sentar con ellos", pero "no se quisieron sentar con ellos". "Ahora nos dicen, nos sentamos seis semanas pero después paramos las cubas, eso no es sentarse a negociar con nadie", se queja.

En esta línea, Zan subraya que la Xunta, como autoridad laboral, "les mandó un escrito que decía que parasen el proceso y se sentasen a negociar", pero "no se puede sentar a negociar uno con la pistola encima de la mesa y decir: después de las seis semanas cerramos las cubas".

"Los que tienen que estar a nuestro lado son los políticos y decirles a esta multinacional que hizo el otro día una auténtica salvajada de no sentarse siquiera con una ministra y con la Consellería de Industria, que es una auténtica vergüenza", arremete contra Alcoa.

Por ello, acusa a Alcoa de estar "dando la negociación por perdida", y "eso no puede ser". "Lo están vistiendo de ERE, de ERTE", "pero al final hay que firmar que se paran las cubas". "No se van a parar las cubas y no hay más", zanja.

Aboga por "coger a esta multinacional y decirle que aquí quien manda es el Gobierno de España, y si no quieren que le entreguen las llaves, que esta fábrica ya era del Estado antes de que vinieran ellos". "Si tiene que volver a la SEPI que vuelva, como si es por un minuto para después venderla a otro, pero lo que no pueden permitir es que se paren esas cubas, ese es el corazón de la fábrica", sostiene.

QUE XUNTA Y GOBIERNO "ARREGLEN ESTE PROBLEMA"

De tal forma, el presidente del comité de empresa pide al "Gobierno de España que reme con la Xunta de Galicia y arreglen ese problema cuanto antes, porque ya está bien de claudicar ante multinacionales". "Solo faltaba que este país permitiera que una multinacional norteamericana viniera a pisotear al Gobierno de España".

"Y ayer dicen que le tiran un huevo y dicen que se van", "están a 1.000 personas y A Mariña entera, están condenando a todo Lugo a volver a 70 años atrás (...) y encima por un huevo dicen que se van", recrimina Zan a Alcoa.