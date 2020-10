Trabajadores de Tubacex destacan el seguimiento "total" de la huelga contra los despidos y "recortes"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

Trabajadores de Tubacex han destacado el seguimiento "total" de la huelga convocada en las plantas de la compañía en Amurrio y Llodio contra los despidos y "recortes" en la empresa, según han informado fuentes de los comités.

Además de la huelga, los trabajadores han llevado a cabo una movilización a partir de las doce del mediodía a la entrada de la empresa en Llodio (Álava).

Los trabajadores portaban una pancarta en la que se podía leer "En defensa del empleo" y, en el transcurso de la protesta, han procedido a cortar el tráfico y, además de tocar tambores, algunos de los manifestantes portaban caretas blancas en las que se podía leer "150 despidos" en alusión a los ajustes que se plantean en sus plantas alavesas.

Fuentes de LAB en el comité de empresa han indicado que, con esta protesta, quieren expresar su rechazo a los planteamientos del grupo que les plantea reducir en 10 millones los costes de las plantas de Llodio y Amurrio, para lo que plantean bien el citado ajuste de empleo o bajadas salariales que el comité estima en hasta 500 euros por trabajador como media.

Según han manifestado las mismas fuentes, no se han producido avances en la negociaciones y los trabajadores han expresado su rechazo a la actitud de la empresa que les convoca a reuniones "para negociar algo que no tiene sentido ni recorrido".

A su juicio, no hay "ninguna certeza" que justique los planteamientos de la empresa y han asegurado desconocer que futuro o plan industrial tiene el grupo.

Según los sindicatos, el grupo no ha modificado desde el inicio sus planteamientos y este miércoles está prevista una nueva reunión de la mesa negociadora, donde la empresa se ha marcado el 15 de octubre como la fecha para poder llegar a un acuerdo. "Pero no va a haber ningún acuerdo porque no ha habido ningún tipo de negociación", han añadido.