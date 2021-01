Trabajadores de Ence avanzan movilizaciones hasta marzo por la continuidad de la planta en Pontevedra

PONTEVEDRA, 15 (EUROPA PRESS)

Un grupo de trabajadores de Ence se ha manifestado este viernes convocado por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) para reclamar al Gobierno la continuidad de la fábrica en la ría de Pontevedra.

Se trata de la primera movilización de un calendario de protestas que los empleados de la factoría mantendrán hasta marzo para demandar la retirada del artículo 18 del proyecto de Ley de Cambio Climático que recoge una limitación de la duración máxima de las concesiones en el dominio marítimo terrestre que supondría el fin de la pastera en Lourizán en el 2033.

En este artículo, el Gobierno central pretende limitar a 75 años, con carácter retroactivo, el período máximo de las concesiones de Costas. Este plazo incluiría también las prórrogas de las autorizaciones.

Comisiones Obreras señala que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta con esta normativa corregir lo aprobado por el Gobierno de Rajoy en la reforma de la Ley de Costas y que la coalición de PSOE y Podemos intentó modificar a través del cambio del reglamento de Costas.

La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence, Ana Cedeira, ha asegurado que "una vez más" quieren "atacar y cerrar" la planta. "Lo vamos a batallar", ha anunciado Cedeira antes de avanzar que la manifestación de este viernes "es el comienzo de unas movilizaciones durante enero, febrero y marzo con un único objetivo: que los puestos de trabajo continúen".

La marcha a pie partió a las 13.00 horas desde la fábrica hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra con pancartas en las que se leía 'PSOE, entérate, Ence non se pecha' --'PSOE, entérate, Ence no se cierra'--, o 'Co pan dos nosos fillos non se xoga' --Con el pan de nuestros hijos no se juega'--.

En el comunicado leído ante la Subdelegación del Gobierno, Cedeira destacó que "el Gobierno del PSOE, por la puerta de atrás, pretende meter con su artículo 18.4 en la Ley de Cambio Climático, la muerte como empresa, como sector y como medio económico".

El comunicado concluyó con un "llamamiento" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Partido Socialista, a los grupos parlamentarios y al Gobierno, para la retirada del artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático. "Los políticos están para protegernos y garantizar nuestros derechos, no para destruirlos", ha concluido.