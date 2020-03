Una gran tractorada reclama futuro para el campo en Soria

Unos quinientos tractores han marchado desde primera hora de la mañana por las carreteras de la provincia de Soria para confluir en una "tractorada" en la capital, donde han hecho sonar sus bocinas para reclamar más atención y medidas para el sector agrario.

La tractorada ha arrancado a las 7.30 horas desde las localidades más lejanas, como Arcos de Jalón, a más de cien kilómetros de la capital, y ha desfilado por delante de las sedes de la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León desde las doce del mediodía, antes de dirigirse al aparcamiento de Los Pajaritos, donde a las dos de la tarde, una hora después de lo previsto, se ha iniciado la manifestación, que ha congregado a un millar de agricultores y ganaderos.

El presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, ha reconocido en declaraciones a EFE que el número de tractores ha superado las expectativas de las organizaciones agrarias convocantes, que habían estimado la participación en 300 tractores.

Gómez ha censurado la presencia en la manifestación del secretario general de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, "que sólo ha venido a sacarse la foto y que lo vierais los de la prensa".

Además ha señalado que los agricultores y ganaderos quieren que no les recorten las ayudas de la PAC, porque si lo hacen, lo harán a todo el mundo ya que si no tienen recursos, no gastará "y se resfriarán todos en Soria".

La "tractorada" ha entrado en la ciudad por tres puntos diferentes, ha desfilado delante de la Subdelegación del Gobierno en Soria y de la Delegación de la Junta, y ha finalizado en Los Pajaritos donde los agricultores han aparcado sus tractores para comenzar la marcha a pie.

La manifestación ha estado encabeza por un grupo de niños conduciendo tractores de juguete y por una pancarta "Por el futuro y prestigio de nuestra profesión ¡Qué la sociedad no nos eche del campo!, portada por representantes de las tres organizaciones convocantes (ASAJA, Coag y UPA).

Para el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, Raúl Lozano, -agricultor de profesión-, hay motivos sobrados para que el sector se movilice y ha subrayado que por primera vez las tres organizaciones agrarias van de la mano a la hora de reivindicar.

"Es la primera vez que veo a las tres organizaciones agrarias juntas y semejante movilización de tractores y de gente", ha recalcado.

Soria cuenta con 4.900 personas que se acogen a las ayudas de la PAC, de las que solo 2.000 son agricultores a título principal.

La provincia recibe todos los años entre 60 a 65 millones en ayudas de la PAC.