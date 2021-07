El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia de Ciudadanos sobre el rescate de Plus Ultra

Madrid, 26 jul (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.

En el auto al que ha tenido acceso Efe, el Tribunal de Cuentas indica que no hay "apariencia jurídica de responsabilidad contable", ni indicios "jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto de esa formación en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano, presentaron la denuncia el pasado 7 de junio, por el "rescate millonario e injustificado de la aerolínea", que se eleva a 53 millones de euros.