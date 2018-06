Un tribunal rechaza las pruebas de los bancos contra la macrodemanda por cláusulas suelo

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado las pruebas propuestas por las cerca de 40 entidades condenadas, en primera instancia, a devolver el dinero que percibieron de forma indebida con las cláusulas suelo, en el marco de la macrodemanda interpuesta por la asociación Adicae.

La sala ratifica que no proceden las testificales ni de los directores de oficinas de estos bancos, de los notarios ni de todos los clientes adheridos a la causa en tanto que será el control de transparencia y no si el consumidor prestó o no su consentimiento en la firma del contrato, aquello que centre la deliberación del tribunal en su votación sobre los recursos de apelación.

Un fallo que, según han informado a Efe fuentes jurídicas, llegará después del verano, cuando la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciará sobre la macrodemanda, estimada parcialmente en abril de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de la capital española.

La magistrada obligó entonces a los bancos a reintegrar el dinero a partir de la fecha en la que el Tribunal Supremo declaró la primera nulidad de las cláusulas suelo, el 9 de mayo de 2013, siempre cuando los usuarios no hubieran sido debidamente informado, es decir, no existiese transparencia.

Dicha sentencia, dictada meses antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concediera la total retroactividad a los afectados, fue especialmente celebrada por los 15.000 perjudicados adheridos a esta causa, iniciada en 2010 contra 101 entidades, que después quedarían en 40 tras los procesos de fusión.

Ahora el auto de la segunda instancia insiste en que los recursos de apelación tratan temas que no son "cuestión ni de lectura notarial, ni de consentimiento, ni de cumplimiento de requisitos de incorporación" como alegaban las entidades, por lo que ve irrelevante que traten de demostrar que los clientes consintieron por contrato todas las cláusulas estipuladas.

En una nota de prensa, Adicae felicita el criterio de la Audiencia, y carga contra la banca por mostrar "su incapacidad para asumir y corregir sus errores y abusos, puestos de manifiesto en la crisis", así como su "nula voluntad por afrontar un giro en su actuación".

Del igual modo, la agrupación que preside Manuel Pardos anuncia que de confirmarse la nulidad de estos "suelos", solicitará que todos los perjudicados que suscribieron una hipoteca de tales características en alguna de las entidades demandadas puedan recuperar su dinero "sin necesidad de analizar individualmente las circunstancias de cada caso".

"El fallo es más urgente que nunca", concluye Adicae, que apunta a la "ineficacia" tanto de la vía judicial como del mecanismo extrajudicial puesto en marcha en enero de 2017, y a través del cual "tan sólo el 40 % de las más de 1,1 millones de reclamaciones presentadas obtienen algún tipo de solución".