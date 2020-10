Tubos Reunidos eleva pérdidas a 59,3 millones hasta septiembre y confía en mantener la plantilla

Prevé el impacto "más severo" en la parte final de 2020 y primer semestre de 2021 y adapta su plan estratégico para "superar el rubicón"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Tubos Reunidos ha cerrado los nueve primeros meses del año con unas pérdidas de 59,3 millones superiores a las de 26,4 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, y prevé que el impacto "más severo" de la crisis del Covid-19 se producirá a finales de este año y en el primer semestre de 2021.

No obstante, confía en su futuro, porque tiene la estrategia "adecuada" y espera salir de la crisis, y, además, poder hacerlo "sin bajar plantilla", de la manera "menos traumática posible".

Estas previsiones han sido adelantadas en una comparecencia telemática con motivo de la Junta de accionistas de la empresa, en la que han participado, entre otros, el recién elegido presidente ejecutivo, Francisco Irazusta, y el director general, Carlos López de las Heras.

Los responsables del grupo han hecho un repaso de 2019, un ejercicio con unos resultados "malos" -pérdidas de 41,5 millones- pero en el que impulsaron un "cambio de modelo" fundamentado en la diversión geográfica, de productos y sectores para "equilibrar los riesgos". Además, 2019 también fue el año en el culminaron el proceso de refinanciación del 100% de su deuda.

Según han apuntado, ese cambio de modelo, con un menor dependencia del sector OCTG y mayor peso en Midstream y Downstream, ya tuvo reflejo en 2019, con una carga de trabajo "alta" que estaba un 46% por encima de la de 2018.

Durante los dos primeros meses del año continuó la tendencia del último trimestre de 2019 con una entrada de pedidos "fuerte", pero en marzo la pandemia derivó en parada de fábricas, pedidos retrasados y paralización de las negociaciones de otros.

En este contexto, en los nueve primeros meses del año, sus ventas han ascendido a 189,9 millones, un 10% menos. El Ebitda acumulado en esos meses ha sido de cuatro millones negativo, frente a las -2,1 millones del mismo periodo del pasado año (-88%).

El EBIT acumulado al tercer trimestre, sin tener en cuenta deterioros de inmovilizado, ha ascendido a 20,5 millones negativos, al igual que en el mismo período del ejercicio anterior. Si se tiene en cuenta el deterioro de activos, es de 103,5 millones negativo (-20,9 millones en los nueve primeros meses de 2019). Por su parte, el resultado financiero acumulado en los primeros nueve meses asciende a 44,3 millones.

Hasta septiembre, el resultado neto arroja unas pérdidas de 59,3 millones, lo que supone más que duplicar los -26,4 millones registrados en el mismo periodo del pasado año. De esos 59,3 millones de pérdidas, 13,6 millones corresponden al tercer trimestre y 35,3 millones al segundo.

López de las Heras ha indicado que la realidad es que el Covid está teniendo "un impacto fuerte" en el sector, que tiene un exceso de capacidad de cerca del 50%, y, durante los últimos meses, el grupo ha registrado unos descensos en la entrada de pedidos de alrededor del 50% respecto a enero o febrero de este año.

No obstante, ha advertido de que el impacto "más severo" se va a ver "ahora y en 2021". En concreto, ha adelantado que los seis primeros meses del próximo año van a ser "muy difíciles" porque sus clientes, a día de hoy, están "sin proyectos" y se está acabando de suministrar la "alta cartera de pedidos".

López de las Heras ha afirmado que se debe afrontar la situación y se hace "cuidando la tesorería". "La labor ha sido dura y difícil pero se está en una situación buena para poder afrontar lo que nos viene por delante y con la confianza de los acreedores financieros", ha manifestado.

El responsable de Tubos Reunidos ha añadido que el grupo, que tiene una capacidad productiva del 50%, dispone de una estrategia que "es la adecuada y quita riesgos al grupo" y, aunque hay una "crisis fuerte", también "se puede aprovechar" y hay que "mirarla de frente e ir a por ella".

PLAN ESTRATÉGICO

En este sentido, ha apuntado que están en pleno proceso de adaptación de su plan estratégico, que es de "claro desarrollo y crecimiento", y confían en tenerlo concluido en mes o mes y medio.

Ese plan contempla dos fases, una que abarca el segundo semestre de 2020 y 2021, denominada "Focus on cash", donde se centrarán en preservar la tesorería a través de medidas de contención del gasto, ajustes fijos y temporales de empleo, y negociación de nuevas fuentes de financiación, para lo que barajan todas las opciones.

La segunda fase, abarcaría el periodo 2022-2024 denominado "Focus on Value", en el que esperan que se haya impulsado la demanda de tubería de acero sin soldadura en grados de acero más aleados.

Por su parte, el presidente ejecutivo, Francisco Irazusta, ha defendido que es clave la apuesta por los productos de valor añadido, por dar servicio y ofrecer "diferenciación", además de por la innovación y la cercanía al cliente. "No somos una empresa de coste, sino de valor añadido", ha asegurado.

Irazusta, que ha indicado que la demanda, "tarde o temprano", volverá a reactivarse, ha afirmado que esa estrategia se la han presentado a los acreedores y la ven "clara y coherente" pero el problema es una pandemia que afecta a todos.

Sin embargo, ha querido lanzar un "mensaje en positivo" porque el proyecto del grupo es "ambicioso e interesante" y tiene "absoluta fe y convicción" de que van "a sacar esto adelante y, además, de forma sostenible, enfocada a la transición ecológica y energética", donde quieren ser protagonistas. "Convencido del futuro de la empresa y la capacidad y las ganas para hacerlo", ha remarcado.

Irazusta ha afirmado que han "capeado el temporal relativamente bien" gracias a la cartera de pedidos, pero ya se está produciendo un impacto en esa cartera y eso tiene reflejo en los próximos meses, de manera que el final de 2020 y, sobre todo, el primer semestre de 2021 van a ser "complicados".

Según ha destacado, están en una situación en la que han tenido que tomar "medidas muy difíciles" con ERTEs en todas las plantas del País Vasco y una reducción del 34% de la plantilla y salarial en EEUU, donde la situación es "más complicada".

"Nos estamos adaptando a la situación, tenemos los mecanismos puestos en marcha y hay que asegurar que esa transición en el tiempo y ese incremento de entrada de pedidos, que esperamos empiece a comenzar en el segundo semestre de 2021, lo podamos afrontar en base a las medidas de ajustes, de reducción de costes y de control de tesorería que se están manteniendo", ha dicho.

En relación a posibles reducciones de plantilla, Carlos López de la Heras ha señalado que ya se vienen haciendo ajustes "desde el principio", en referencia a los ERTEs y al ERE en EEUU, y ha indicado que se irán poniendo en marcha "todas las medidas" que se precisan, si se ve que "son necesarias".

"Pero si nos preguntan queréis bajar la plantilla un 50% porque así se va a acometer la salida de la crisis, no creemos que acometer la salida de la crisis sea bajar la plantilla", ha añadido el presidente ejecutivo.

Según ha indicado, se pondrán en marcha medidas "creativas" que "ayuden y tengan el mínimo impacto social posible". "No creemos que bajar el 50% la plantilla del grupo sea una medida que ayude al grupo a salir de donde está", ha precisado.

El presidente ejecutivo ha afirmado que el objetivo es "intentar pasar el Rubicón de la forma menos traumática posible". "Queremos preservar el know how", ha añadido en referencia tanto a la plantilla fija que alcanza el 94% como a los eventuales.

Por último, el presidente ejecutivo, que no cree que una hipotética victoria de los demócratas en EEUU supondría una eliminación inmediata de los aranceles, ha aclarado, ante la revalorización en Bolsa, que nadie ha cogido posición por encima del 3% y no hay "ningún movimiento corporativo" de cara a una fusión de las siderúrgicas porque "no se ha hecho nada".