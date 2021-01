El turismo critica la "tibieza" del apoyo al sector frente a los planes en UE

Madrid, 31 ene (EFE).- Las ayudas destinadas al sector turístico en España se han caracterizado por su "tibieza", según la alianza turística Exceltur, que las compara con las de otros países europeos con un peso del turismo en el PIB más limitado y que han impulsado aportaciones directas a fondo perdido, entre otras medidas.

ITALIA, COMPENSACIÓN DE LA FACTURACION Y BONOS TURÍSTICOS

Así, Exceltur señala que en Italia -donde el turismo representa un 13 % del PIB (12,4 % en España)- se han aprobado compensaciones a fondo perdido de entre un 10 y un 20 % de la caída de los ingresos que hayan tenido las empresas del sector, a lo que hay que sumar una subvención de 2.000 euros por empresa, también no reembolsable.

Igualmente, antes del inicio del verano el país transalpino aprobó un bono turístico de 500 euros a los italianos, en función de la renta, para incentivar el gasto en viajes en el interior del país y dinamizar al sector, además de suspensiones de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.

FRANCIA, EXENCIONES DE COTIZACIONES Y AYUDAS A FONDO PERDIDO

En Francia, con un peso del turismo sobre el PIB del 7,4 %, se aprobó un fondo de solidaridad, no reembolsable, con una ayuda de 1.500 euros más otro de entre 2.000 y 10.000 euros para empresas de sectores prioritarios, entre los que está el turismo y la hostelería.

Para el turismo en concreto, el país galo acordó la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el cierre de los establecimientos (de marzo a junio), la cancelación de tarifas por uso del dominio público y el aplazamiento de los plazos fiscales, sin penalizaciones ni intereses de demora, para empresas afectadas por cierres o toques de queda.

PAÍSES BAJOS, REEMBOLSOS DE HASTA 90.000 EUROS POR PÉRDIDAS

En los Países Bajos -donde el turismo pesa un 4,4 % en el PIB- se aprobó un reembolso único de 4.000 euros para pymes que hubieran perdido más de un 30 % de la facturación y para los meses de junio a septiembre el reembolso de entre 1.000 y 50.000 euros de gastos fijos, con un máximo de 90.000 euros por cada periodo de tres meses.

A partir de noviembre se amplió este programa de cobertura de costes fijos de forma que los empresarios de hostelería que se vieran obligados a cerrar recibían el 2,75 % de su facturación, lo que supone una media de 2.500 euros, según la información recopilada por Exceltur.

ALEMANIA, BAJADA DEL IVA Y 11.000 MILLONES A FONDO PERDIDO

En Alemania, con un peso del sector en el PIB del 3,9 %, el IVA de la restauración ha bajado del 19 al 5 % y el Estado financia con 11.000 millones de euros mensuales a fondo perdido a los sectores más afectados por el confinamiento mediante la cobertura de ayudas para cubrir los costes fijos, con un reembolso del 75 % de la facturación para empresas de hasta 50 empleados.

Además, para negocios de hasta 5 empleados hay pagos únicos de hasta 9.000 euros por 3 meses y de hasta 15.000 euros si el negocio tiene hasta 10 empleados.

REINO UNIDO, BAJADA DEL IVA Y SUBVENCIONES DE HASTA 25.000 LIBRAS

También en el Reino Unido -donde el turismo supone un 3,2 % del PIB- se bajó el IVA de hoteles y restaurantes del 20 al 5 % y se establecieron subvenciones de entre 10.000 y 25.000 libras para cada inmueble.

Se acordó igualmente otra subvención en efectivo de entre 1.000 y 1.500 libras por cada tres semanas que la empresa esté cerrada y 3.000 libras al mes para cada negocio que estuviera cerrado a partir de octubre.

LA RESTAURACIÓN CIFRA EN 85.000 MILLONES LAS AYUDAS EN EUROPA

En el ámbito de la restauración (bares y restaurantes) siete países han anunciado ayudas directas al sector, según Competur -alianza formada por Hostelería de España y Cerveceros de España-, que cifra en más de 85.000 millones esos paquetes y critica que en España los planes gubernamentales no incluyan subvenciones directas para compensar la caída de la actividad.

Además de los países ya citados, Competur habla de Rumanía, donde se han acordado ayudas por el 20 % de la facturación de 2019; y Dinamarca, con casi 100 millones de euros para apoyar a bares y restaurantes con restricciones horarias, además de otros 107 millones para empresas afectadas por las restricciones de la covid y otros 94 millones de euros mensuales aprobados en diciembre.

EN ESPAÑA 3.400 MILLONES EN TRES AÑOS MÁS OTROS 4.200

En España, el sector valora sobre todo la activación de los expedientes de regulación de empleo (ERTE), que en los momentos más duros, durante el primer estado de alarma, llegó a beneficiar a un millón de trabajadores (más de 390.000 a cierre del año), pero son muy críticos con los paquetes de ayudas, porque ninguna de ellas llegará al sector en forma de subvención directa y a fondo perdido.

El Gobierno señala que el sector ha recibido, por los distintos mecanismos, 25.000 millones de euros pero las críticas se centran en que la mayor parte de esa cantidad incluye los ERTE y los avales del ICO y no ayudas no reembolsables.

Los avales del ICO, que en un primer momento les fueron útiles, ahora no son operativos porque en general todo el sector tiene problemas de liquidez -que no descartan que se tornen en problemas de solvencia- por lo que no pueden devolver los préstamos avalados por el instituto público.

El primer Plan presentado por el Gobierno recoge una inversión de 3.400 millones de euros en los próximos tres años, buena parte de los cuales proceden de los fondos del Mecanismo de Recuperación europeo (Next Generation), que tendrá un impacto conjunto en el sector de 44.000 millones de euros, según el Ejecutivo.

Por ir a lo concreto, los presupuestos del Estado para 2021 recogen una partida de 1.350 millones de euros para turismo, de los que más de un 83 % (1.057 millones) proceden de ese mecanismo europeo, y los 230 restantes son la asignación estatal.

Además de estos planes, el Ejecutivo presentó a final de 2020 un Plan de Refuerzo para el turismo, el comercio y la hostelería por 4.220 millones, que recoge quitas o aplazamientos de pago en la renta de los locales, rebajas y aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, la ampliación del catálogo de actividades que pueden acogerse a los ERTE y un nuevo tramo de avales del ICO.

A estas ayudas se unen las diferentes medidas aprobadas por las comunidades autónomas pero, con carácter general, el sector sigue pidiendo fondos directos.