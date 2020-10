Uatae pide un plan de apoyo a los autónomos ante el nuevo estado de alarma

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha reclamado este lunes que el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno se acompañe de un "programa económico integral" de apoyo a los trabajadores autónomos y a los sectores más castigados por la pandemia y las diferentes restricciones.

"No existe dicotomía entre salud y economía, porque sin control del virus no habrá recuperación posible, pero cada restricción debe conllevar actuaciones en positivo para no abandonar a los autónomos a su suerte", ha subrayado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Según la organización, el programa económico de apoyo a los autónomos debe contemplar medidas que vayan desde la protección social a la fiscalidad, la liquidez y las rentas de los locales profesionales.

La organización de autónomos considera que esta actuación global debe focalizarse sobre los sectores económicos que están directamente perjudicados por las medidas derivadas del estado de alarma y otras de ámbito autonómico y sobre su cadena de servicios, es decir, aquellas actividades que aunque sobre el papel no está afectadas por restricciones dependen directamente de las que sí las tienen.

Entre las medidas por las que aboga Uatae se encuentran ampliar el alcance de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), facilitándolos en todos estos casos; recuperar la prestación extraordinaria que se implementó durante la primera ola de la pandemia, de mayor cuantía que la actual y de mayor impacto; ampliar el período de carencia de los préstamos ICO ya concedidos; aumentar las líneas de avales públicos asegurando, y ofrecer una moratoria bancaria sobre los préstamos, créditos, rentings o leasings anteriores a la pandemia y ligados a gastos profesionales de los autónomos.

Al mismo tiempo, Uatae pide establecer moratorias, aplazamientos y planes de pago flexibles, y regular medidas para aliviar la carga de los alquileres de locales profesionales de los autónomos, con una combinación de ayudas para aquellos casos en que los arrendadores son pequeños propietarios y con quitas y rebajas obligadas para los grandes tenedores.