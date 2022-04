UGT, CSIF y CIG firman un acuerdo con el Gobierno para reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo

Acuerdo para el futuro laboral de la Inspección de Trabajo con discrepancia sindical. UGT, CSIF y CIG han anunciado este jueves la firma de un acuerdo con la Administración Central para mejorar las condiciones y el refuerzo de la plantilla del órgano fiscalizador del cumplimiento de la normativa laboral. El anuncio se produce un mes después de que los sindicatos desconvocaran una huelga convocada en la Inspección para protestar por el aumento de carga de trabajo y la falta de medios y de condiciones salariales adecuadas. En aquella desconvocatoria se dio de plazo tres meses para lograr desbloquear el conflicto.

Los sindicatos firmantes han valorado que el acuerdo “se compromete a reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a mejorar sus condiciones laborales”, como ha señalado CSIF. UGT valora que las condiciones acordadas permiten dar respuesta a la “intensificación de la actividad de la Inspección”. Aunque la suma de estos tres sindicatos tienen mayoría en la mesa, se han desmarcado CCOO y otros representantes sindicales del colectivo, como el SITSS, que consideran que se trata de “un paso atrás” que no contempla los avances de un anterior acuerdo del pasado verano.

Las condiciones ahora acordadas son cuatro. La primera es un presupuesto de seis millones de euros que se concretará en “una productividad adicional a la ordinaria y que afectará a todas las categorías de la Inspección”, como han planteado desde UGT. El segundo punto de este Plan Extraordinario firmado por los tres sindicatos sitúa a la Inspección de Trabajo como “un servicio esencial” que se debe tener en cuenta en la convocatoria de nuevas plazas. Vinculado a esto, el tercer punto avala la creación de 200 puestos en la Inspección para ser cubiertos por interinos hasta que se convoquen las plazas. Por último, se ha acordado la negociación de una nueva relación de puestos de trabajo de la Inspección “determinando el volumen de recursos humanos necesarios y los nuevos perfiles profesionales técnicos e informáticos, con el objetivo de reforzar el sistema público de este organismo, garante de la justicia social en el ámbito de las relaciones laborales”, como apuntan desde CSIF.

Además de los tres sindicatos firmantes, fuentes de la UPIT, uno de los sindicatos profesionales del colectivo, avalan el acuerdo que considera que está en línea con el compromiso por el que se desconvocó la huelga hace un mes. UPIT no está en la mesa de Función Pública ya que su representación está centrada en la Inspección de Trabajo pero no en otros colectivos. Le ocurre igual al SITSS, otro de los sindicatos profesionales, aunque en su caso rechazan el acuerdo. “No estamos de acuerdo con lo que se ha anunciado ya que no contempla lo acordado previamente el pasado mes de julio”, apunta Ana Ercoreca, responsable del sindicato.

Tampoco el vasco ELA ni CCOO han firmado este acuerdo. Desde este último sindicato comentan que se repite el escenario que llevó a desconvocar la huelga sin que hubiera un acuerdo del conjunto del colectivo. “Es un paso atrás”, señalan desde el sindicato. “Cercena el trabajo que se había realizado previamente”.